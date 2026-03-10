Unión Eléctrica estima afectación de 1880 MW en horario pico de este martes

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1937 MW a las 19:50 horas, superior a lo planificado por no entrar la unidad 5 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4041 MWh, con 722 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La nota da a conocer que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1180 MW, la demanda 2320 MW, con 1165 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 476 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

La información concluye que para el pico se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 70 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1250 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1880 MW en este horario.

(Con información de la Unión Eléctrica)

Visitas: 2