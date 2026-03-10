Cuba cae ante Puerto Rico en VI Clásico Mundial de béisbol

Compartir en

Puerto Rico derrotó este lunes 4-1 a Cuba en el estadio Hiram Bithorn y conquistó el primer boleto del grupo A a los cuartos de final del VI Clásico Mundial de Béisbol.

Bajo el estruendo de un estadio convertido en volcán de emociones, la escuadra dirigida por Yadier Molina sumó su tercer éxito consecutivo, levantó su bandera sobre el diamante y firmó una victoria de carácter frente a un contrario que también llegaba invicto a la cita.

Poco pudo hacer el abridor cubano Julio Robaina ante los boricuas, y abandonó el montículo en el segundo episodio cuando sus rivales combinaron una base por bolas con tres imparables, uno de ellos doble del capitán Martín Maldonado que limpió las bases congestionadas y les dio a los suyos una ventaja suficiente.

Un elevado de sacrificio de Carlos Cortés produjo la cuarta para el llamado Team Rubio en el quinto episodio a la cuenta de Yosimar Cousín, quien sacó ocho outs, la mitad de ellos por la vía de los strikes.

Enmanuel Chapman, Armando Dueñas y Pedro Santos no permitieron más anotaciones, pero la ofensiva cubana apenas pudo conectar un par de indiscutibles en todo el juego.

El abridor de Puerto Rico, Elmer Rodríguez, regaló tres boletos y permitió un doble de Yiddi Cappé en tres entradas de trabajo, pero se las arregló para mantener las puertas del plato cerradas.

Su sustituto Yovani Morán colgó dos argollas en la pizarra y Yacksel Ríos aceptó un biangular de Alfredo Despaigne en el sexto acto que, mezclado con una pifia, provocó la única carrera de Cuba en el desafío.

Fernando Cruz y Edwin Díaz se ocuparon de poner el cerrojo al sacar los últimos seis outs del pleito en medio de la algarabía local y completar la decena de ponches que se tomaron sus adversarios.

Lejos de cerrar caminos, la derrota abre ahora nuevos escenarios para la escuadra dirigida por Germán Mesa. Si los antillanos vencen el miércoles a Canadá, asegurarán su presencia en la siguiente fase sin depender de otros resultados.

La historia de esta llave queda ahora suspendida en el aire caliente del Caribe, esperando el próximo capítulo de un torneo que no concede respiros y donde cada entrada puede cambiar el rumbo de los sueños.

(Con información de Prensa Latina)

