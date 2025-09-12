Unión Eléctrica desmiente información falsa sobre apagón masivo en Cuba

Compartir en

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) desmintió hoy en sus canales oficiales de redes sociales la existencia de una “emergencia energética” en el país que obligue a un apagón masivo en la Isla, tal como se ha divulgado en varios perfiles digitales.

Según la entidad, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, “el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra estable”, trabajando tras la desconexión de las unidades generadoras del miércoles último, aunque todavía con alto déficit de generación, similares a los reportados en las últimas semanas.

De acuerdo al reporte divulgado este viernes por la UNE, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1775 MW y una demanda máxima de 3330 MW, para un déficit de 1525 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1595 MW en este horario.

“Una vez más se intenta de forma fallida provocar desinformación entre la población”, concluye la UNE en su perfil oficial en la red social X.

