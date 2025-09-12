Constituyen Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” en la escuela Octavio García

Compartir en

“Los estudiantes de cuarto año de la Brigada Pedagógica nos comprometemos a entrar a las aulas con la pasión y la entrega que caracterizó a nuestro guía Manuel Ascunce”, así lo expresó Litsy García en representación de los estudiantes que fueron abanderados como parte del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”.

El programa de Formación Pedagógica en su concepción curricular establece las prácticas laborales en todos los años correspondientes a la enseñanza. Junto con sus tutores, los estudiantes abanderados tienen la labor de mantener la dirección en la que se encuentra el proceso pedagógico en los niveles de Primera Infancia, Primaria, Especial y Secundaria Básica.

Yamisleidy Gonzáles, directora del centro, se despidió de sus alumnos y les deseó éxitos en su vida profesional. En sus palabras, hacia los que en un futuro serán sus colegas, expresó: “Ustedes no se marchan, simplemente responden a un llamado, y asumen una de las más altas responsabilidades que puede encomendar la patria, ¡La de ser educadores!”.

