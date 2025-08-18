lunes, agosto 18, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Uneac celebrará aniversario fiel a Cuba y al legado de Fidel

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

Arte, cultura, compromiso e identidad nacional distinguen hoy a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), próxima a celebrar su aniversario 64 de fundada, el 22 de agosto.

En momentos en los cuales somos tan agredidos, desde el punto de vista económico y cultural, la Uneac debe seguir siendo esa plataforma de pensamiento donde los escritores y artistas tienen la responsabilidad de salvar la cultura y la nación cubana, destacó la presidenta de la organización Marta Bonet, en un reportaje transmitido en la televisión nacional.

Deben fomentar la unidad entre todo el movimiento artístico y marchar al lado de nuestro pueblo, añadió.

En opinión del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, la Uneac puede ser esa vanguardia intelectual, fidelista y revolucionaria, en tiempos donde hay un lado satánico de las redes que nos hace mucho daño, que influye y manipula en términos informativos y emocionales.

Puede hacer mucho por ayudar en esa batalla en este momento, enfatizó.

A juicio de la artista de la plástica y vicepresidenta de la Uneac, Lesbia Vent Dumois, la institución tiene un objetivo fundamental y es cumplir con lo que Fidel planteó cuando la creó: en ella debe estar lo más importante y representativo de la cultura cubana.

Ese es el espíritu que nos sembró Fidel; él la fundó para eso y esta era su casa, aseveró Bonet. Es también el mensaje que transmite el presidente Miguel Díaz-Canel en cada una de sus intervenciones, en los Congresos en los que nos ha acompañado y en las plataformas donde hemos tenido la posibilidad de intercambiar con él.

Visitas: 3

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *