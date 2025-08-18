Uneac celebrará aniversario fiel a Cuba y al legado de Fidel

En momentos en los cuales somos tan agredidos, desde el punto de vista económico y cultural, la Uneac debe seguir siendo esa plataforma de pensamiento donde los escritores y artistas tienen la responsabilidad de salvar la cultura y la nación cubana, destacó la presidenta de la organización Marta Bonet, en un reportaje transmitido en la televisión nacional.

Deben fomentar la unidad entre todo el movimiento artístico y marchar al lado de nuestro pueblo, añadió.

En opinión del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, la Uneac puede ser esa vanguardia intelectual, fidelista y revolucionaria, en tiempos donde hay un lado satánico de las redes que nos hace mucho daño, que influye y manipula en términos informativos y emocionales.

Puede hacer mucho por ayudar en esa batalla en este momento, enfatizó.

A juicio de la artista de la plástica y vicepresidenta de la Uneac, Lesbia Vent Dumois, la institución tiene un objetivo fundamental y es cumplir con lo que Fidel planteó cuando la creó: en ella debe estar lo más importante y representativo de la cultura cubana.

Ese es el espíritu que nos sembró Fidel; él la fundó para eso y esta era su casa, aseveró Bonet. Es también el mensaje que transmite el presidente Miguel Díaz-Canel en cada una de sus intervenciones, en los Congresos en los que nos ha acompañado y en las plataformas donde hemos tenido la posibilidad de intercambiar con él.