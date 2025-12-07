UNE pronostica 2012 MW de déficit en pico nocturno

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2091 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2941 MWh, con 546 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1298 MW y la demanda 2487 MW con 1206 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE de Cienfuegos, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidades 2 de la CTE Felton y Unidad 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 551 fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

100 centrales de generación distribuida con 902 MW.

5 Motores del Fuel de Moa, con 68 MW.

83 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1053 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 60 MW, por tanto se espera una disponibilidad de 1358 MW y una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1942 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2012 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)

