Un adiós al padre de la Neonatología en Cienfuegos

Ha muerto en Cienfuegos el Dr. Arturo Pérez de Villamil, considerado el padre de la Neonatología acá, y no resulta hiperbólico el título, porque este hombre, médico de compromiso, puso sus conocimientos y trayectoria profesional en bien de recibir y cuidar la vida que nace.

La formación de especialistas resultó una de sus prioridades. Recto, disciplinado y atento profesor, logró que la academia y la práctica se mixturaran para poner a Cienfuegos en un ponderado lugar en los indicadores del Programa Materno Infantil y el cuidado de las maternas para llegar a un término feliz.

Admiró a todos durante la epidemia de COVID-19, cuando ya enfermo no se quedó en casa, sino que en cambio vino para el Hospital a brindar sus conocimientos y experiencias para estabilizar a madres enfermas y neonatos críticos.

La vida, esa fue su causa, cuidarla y preservarla; la vida, que entregó a riesgo de enfermar en medio de las más difíciles circunstancias; la vida de esos seres humanos como el doctor Villamil, de entrega y compromiso, es lo que debemos celebrar, para que su memoria quede intacta y nos sirva de ejemplo.

Descanse en paz, querido profesor.

