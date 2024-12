Trump: Biden fue “muy estúpido” al permitir a Kiev atacar territorio ruso con armas occidentales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

“Estamos haciendo todo lo que podemos, ya veremos lo que sale”, aseguró.

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este lunes en declaraciones a la prensa que ya hay “algún progreso” para detener el conflicto ucraniano.

“Hay algunos avances, pero es una situación dura y desagradable”, comentó. “Estamos haciendo todo lo que podemos, ya veremos lo que sale”, aseguró. En este contexto, subrayó que su equipo planea hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para poner fin al conflicto.

Trump también fue preguntado por un periodista sobre si Ucrania debería ceder territorio a Rusia. “Se lo haré saber después de tener mi primera reunión”, respondió, añadiendo que Zelenski debería estar preparado para alcanzar un acuerdo.

“Hay una luz que brilla en el mundo”, dijo el mandatario electo, agregando que también ha estado trabajando en resolver otros conflictos.

El político republicano también mostró su desacuerdo con la decisión del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, de autorizar los ataques con misiles de largo alcance contró el interior de Rusia y dijo que es posible que la anule. Según Trump, Biden fue “muy estúpido” al permitírselo a Ucrania.

Según Trump, Rusia no entró a Kiev “porque no la quería”. El político se negó a responder a si había hablado o no con Putin tras resultar elegido.

Además, el presidente electo expresó que cuando dejó el cargo en 2021, EE.UU. “no tenía problemas” y “no había guerras” en el mundo.

Entre otras cosas, Trump dijo que no invitó a Zelenski a su toma de posesión en enero, pero está dispuesto a que acuda a la ceremonia.

En su campaña electoral, Donald Trump manifestó en repetidas ocasiones que sabe cómo poner fin al conflicto ucraniano, sin dar más detalles. En esta línea, durante su discurso de victoria tras las presidenciales, prometió que durante su segundo mandato “no [habrá] más guerras”.

Visitas: 0