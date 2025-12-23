Tribunales de Cienfuegos celebran 52 años de labor al servicio del pueblo

Compartir en

Con la convicción de ser garantes de una justicia pronta, inclusiva y certera, los operadores del Derecho del sistema de tribunales en Cienfuegos celebraron este 23 de dicíembre el aniversario 52 de creada esta institución. El encuentro, más que una fiesta, fue un espacio de balance, proyección y reafirmación del compromiso social que define su labor.

El acto permitió hacer un repaso de lo realizado a lo largo de 2025, un año donde, además del imprescindible trabajo en las salas jueces y juezas priorizaron su superación profesional y se volcaron a estrechar los vínculos con la comunidad.

Al tomar la palabra, Mairobys Sarduy Alejo, presidenta del Tribunal Popular Provincial, subrayó el compromiso del colectivo de servir a la sociedad con rectitud, responsabilidad y, sobre todo, transparencia. Sus palabras también esbozaron las pautas fundamentales para 2026, con la mirada puesta en la mejora continua y la excelencia en el servicio.

La cita fue propicia, además, para recibir el reconocimiento de las diferentes organizaciones políticas y de masas del territorio, un gesto que valida el trabajo del sistema de tribunales y su integración con el tejido social cienfueguero.

Un momento cargado de emoción fue el agasajo a la excelencia y la constancia. Con orgullo, recibieron el Reconocimiento al Mérito Judicial dos trabajadoras que han dedicado gran parte de su vida a esta rama jurídica: Deisy González Chávez y Aymara Elena Hernández García, ambas con más de 30 años de bregar en el órgano.

Las distinciones también alcanzaron a los más destacados del año y a quienes cumplieron una década de servicio ininterrumpido en la labor judicial.

De igual forma, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública en el territorio honró al Tribunal Popular Provincial de Cienfuegos con la condición de Colectivo Distinguido Nacional.

Con este espíritu de celebración y renovado propósito, los operadores del Derecho del sistema de tribunales en la provincia festejaron este nuevo aniversario. Lo hicieron con el empeño de de cumplir su honrosa misión: impartir justicia con la más alta profesionalidad y sensibilidad, siempre al servicio del pueblo.

