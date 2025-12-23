Celebran en Cienfuegos aniversario 52 de la Fiscalía General de la República

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cienfuegos conmemoraron este 23 de diciembre el aniversario 52 de la creación de dicho órgano jurídico, fecha que coincide con el natalicio del prócer independentista Ignacio Agramonte.

La ceremonia inició con la lectura de una carta enviada por la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda. La misiva, leída por la fiscal jefa en Cienfuegos, Kirenia Vizcay de la Cruz, felicitó a todo el colectivo por la fecha y lo exhortó a mantener y elevar su desempeño en el año que está por comenzar.

El encuentro ofreció el contexto para la entrega de múltiples reconocimientos. Se otorgó el sello institucional que distingue a los profesionales con cinco, diez, 15, 20 y 30 años de servicio ininterrumpido, un elogio a la dedicación y experiencia acumulada en la defensa de la legalidad.

De igual forma, se confirió la Distinción Enrique Hart Dávalos a cinco trabajadores cuyos méritos y resultados sobresalientes en sus funciones los hicieron merecedores de ese galardón.

La celebración también fue ocasión para que varios organismos y entidades con una estrecha y eficaz relación de trabajo con la Fiscalía reconocieran la labor de estos profesionales del Derecho.

Momento significativo devino la toma de posesión de sus cargos de dos nuevas fiscales, quienes recibieron la toga de manos de sus familiares.

Un día como hoy de 1973 fue constituida la Fiscalía General de la República de Cuba. La fecha no fue escogida al azar, sino en homenaje al abogado, mayor general del Ejército Libertador Ignacio Agramonte y Loynaz, quien nació el 23 de diciembre de 1841. De esta manera, quedó vinculada la institución a las raíces patrióticas y jurídicas de la nación.

El acto en Cienfuegos cerró como un espacio de reafirmación del compromiso de los y las fiscales y el resto de los trabajadores con sus funciones, en un año donde se acentuó la necesidad de continuar perfeccionando su labor en beneficio del pueblo y de la correcta aplicación de la ley.

Visitas: 8