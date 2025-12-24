CITMA en Cienfuegos presenta balance de 2025: Avances en ciencia, innovación y sostenibilidad

Compartir en

Durante la asamblea de balance del CITMA en Cienfuegos los presentes enfatizaron en la articulación de la ciencia con el desarrollo local y la importancia de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Cienfuegos presentó su balance del trabajo realizado durante el 2025, un año marcado por desafíos globales que impactaron la economía nacional, pero en el que se sostuvo la voluntad política de avanzar en los programas de desarrollo del país.

Presidido por la delegada Yarina de la Caridad Soto Herrera, y con la presencia del viceministro Daimar Cánovas González, junto a representantes del Partido, el Gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, el encuentro evaluó los resultados y proyectó los retos futuros.

En su presentación, Soto Herrera destacó que las acciones del año se orientaron a fortalecer la economía del conocimiento y consolidar sistemas de gestión gubernamental basados en ciencia e innovación. Los objetivos cumplidos incluyeron incrementar el impacto de estos sistemas en los resultados económicos y sociales, así como controlar la implementación de la política ambiental provincial, dirigida al uso racional de los recursos, la calidad ambiental y el enfrentamiento al cambio climático.

“Avanzamos en la gestión integral de los recursos naturales, en medidas de adaptación y mitigación climática, y en la preservación de la memoria histórica y cultural de la provincia”, señaló la delegada.

Un aspecto central fue la articulación de la ciencia y la innovación con las prioridades del desarrollo local, potenciando la participación de universidades, centros de investigación, empresas y comunidades. En este sentido, Mayrel Fuentes Díaz, subdelegada del CITMA en el territorio, recalcó la necesidad de que “el sector empresarial presente proyectos para acceder a otros fondos que permitan resolver problemas”.

El viceministro Daimar Cánovas González subrayó la importancia de la recién aprobada Ley de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. “Gran parte de la norma legislativa se refiere al sistema empresarial y a la innovación porque aún existe déficit en ese sentido. Existen grandes resultados científicos y uno de sus objetivos es traducir la ciencia en desarrollo económico”, explicó.

Durante el balance informaron que se implantaron las políticas de Normalización, Metrología, Calidad, Acreditación e Inocuidad Alimentaria, siendo la Unidad Territorial de Normalización (UTN) de Cienfuegos el órgano regulatorio en estas materias. Asimismo trabajaron en perfeccionar y consolidar el Sistema de Gestión Documental y Archivo en la provincia.

El encuentro sirvió también para reconocer la dedicada labor de cuadros y especialistas de la delegación cienfueguera durante el 2025, quienes contribuyeron a los logros alcanzados en un contexto nacional e internacional complejo.

La delegación reiteró su compromiso de continuar trabajando para que la ciencia sea un motor esencial en la construcción de un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente para Cienfuegos y Cuba.

