Tope de precios: De cal y de arena

Néstor fue la semana pasada a buscar un paquete de leche donde solía comprarlo, en el mercadito que llaman de los italianos, en 23 y 12. Buscó en las estanterías y al no encontrar la leche en polvo, le preguntó a la cajera por el producto. Ella le respondió que no había.

El mercado también venderá muebles y se prepara un espacio para ello. Néstor se dio cuenta de que en ese espacio había dos sacos llenos de paquetes de leche en polvo. De inmediato, le dijo a la cajera: “Pero, ¿cómo me dices que no hay leche, si ahí la tienen? ¿Tanto les cuesta ayudar un poco a este pueblo?”.

La muchacha respondió de inmediato: “Señor, es que el dueño no puede tener pérdidas”.

Néstor se sintió tan dolido que le dijo, molesto: “El día que el dueño te dé una patada y te dejá en medio de la calle, te acordarás de este pueblo”.

Es una historia real que nos contó un testigo cercano.

El tope de precios máximos impuesto por el Ministerio de Finanzas y Precios a seis productos esenciales que venden mipymes y trabajadores por cuenta propia se ha convertido en la más polémica y conocida entre las recientes medidas adoptadas por el Gobierno.

Tras su anuncio, detención inicial y puesta en vigor, hemos recibido en Cubadebate numerosas opiniones sobre la medida. Más de 1 500 comentarios se han recopilado en torno al tema. Mientras una buena parte ve con buenos ojos la decisión adoptada ante el crecimiento en espiral de los precios, hay insatisfacciones, porque el tope es aún alto para buena parte de la población.

Algunos criticaron la fijación de precios tope superiores a los que hay en varias provincias, lo cual puede provocar aumentos generalizados en los precios de productos en esos territorios.

Otros señalan que la medida llevaría a que se escondieran los productos y fueran al mercado subterráneo, mientras un cuarto grupo apunta que la medida no abarca los productos vendidos en los mercados estatales y que no sería duradera en el largo plazo.

A nuestra convocatoria para que los lectores contaran su experiencia tras la implementación de la medida, más de 400 comentarios fueron recibidos. Junto a las insatisfacciones planteadas previamente, y múltiples denuncias de precios que incumplían los topes fijados, varias opiniones refieren que desaparecieron los estantes algunos de los productos topados, especialmente el pollo.

JVC dijo: “El precio del aceite ha bajado un poco. Las salchichas y el pollo están perdidos…”. Rey, en comentario de respuesta, escribió: “El asunto es que están ‘clavando’ los productos, no es otra causa, los tienen clavados ahí mismo y no los ponen a la vista. ¡Tienen buena tarea los inspectores!”.

Otros denuncian subterfugios de los vendedores minoristas a la hora de fijar precios:

El habitual dijo:

Un kg es igual a 2.2 libras. El precio del kg es 680 pesos. Pero no te venden el kg. Te venden 1 libra a 340 pesos. 1 libra + 1 libra no es igual a 1 kg.

O sea, no cumplen lo pactado. Por otro lado, nadie te vende 1 kg de salchicha o 1 kg de pasta Alimenticia. Te venden paqueticos de salchicha o paquetes de espaguetis, que por supuesto no llegan al kg. El precio de la leche no ha bajado. No veo inspectores haciendo cumplir lo pactado.