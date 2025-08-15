Todos los ojos puestos en la cumbre de Alaska entre Putin y Trump
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne esta jornada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Anchorage, en Alaska, escenario de una cumbre que se presume crucial para abordar la resolución del conflicto ucraniano, así como distintos temas de la agenda tanto internacional como bilateral con miras a restablecer los lazos entre las dos potencias.
- Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.
- Putin también se convertirá en esta jornada en el primer líder en la historia de Rusia que visita Alaska, un lugar cargado de connotaciones simbólicas, ya que perteneció a Rusia hasta 1867, año en que el zar Alejandro II concretó la venta de ese territorio y de sus islas adyacentes a Estados Unidos.
- En los días previos a la cumbre, Kiev y varios países europeos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, informó Axios.
- Esta semana, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió que Ucrania podría llevar a cabo una posible provocación con numerosas víctimas civiles en vísperas de la cumbre. Según el organismo, se planeaba un ataque contra una zona residencial densamente poblada de la región de Járkov para culpar posteriormente a las Fuerzas Armadas de Rusia y crear “un fondo mediático negativo“.
15 ago 2025
14:40 GMT
El comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich, se encuentra en Alaska para ofrecer consultas en materia militar a Donald Trump y Pete Hegseth, informa la CNN.
14:34 GMT
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que Trump le va a dar una bienvenida personal a Vladímir Putin cuando el mandatario ruso aterrice este viernes en Alaska.
El avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local. “El presidente Trump lo va a recibir junto al avión”, indicó Peskov.
14:21 GMT
El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido una llamada telefónica este viernes.
Trump calificó la conversación de “muy fructífera”. “Abordamos diversos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska. Espero con interés reunirme con el presidente Lukashenko en el futuro”, concluyó.
13:24 GMT
El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre sus expectativas de la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, prevista para este viernes.
“Algo va a salir de esto“, anunció a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.
13:22 GMT
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, también se dirige a Anchorage, donde los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, mantendrán conversaciones, informa el Pentágono.
“El secretario viaja a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska”, reza el anuncio en el sitio web del organismo.
13:11 GMT
Trump afirmó que Putin “es un tipo inteligente“, en declaraciones ofrecidas a la prensa este viernes desde el avión presidencial de camino a Alaska para su encuentro con el mandatario ruso.
13:01 GMT
Donald Trump aseguró que la posibilidad de que EE.UU., junto con Europa, proporcione garantías de seguridad a Kiev en el marco de la OTAN “no va a suceder”.
12:19 GMT
Donald Trump ha partido desde Washington rumbo a Alaska. El avión presidencial Air Force One ha despegado desde la base de la Fuerza Aérea Andrews.
