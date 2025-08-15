Sheinbaum se pronuncia sobre el despliegue de fuerzas militares de EE. UU. en el mar Caribe

Compartir en

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes el despliegue de buques de las Fuerzas Armadas del Gobierno de EE. UU. en el mar Caribe.

“Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América y el Caribe”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa, luego de que un periodista le preguntara si EE.UU. le informó previamente a México sobre estos operativos.

En ese sentido, Sheinbaum aclaró que fue la Secretaría de Marina de México la que le informó a su gabinete que EE.UU. había enviado buques a aguas internacionales cerca de Panamá, es decir, entre Sudamérica y Centroamérica.

También explicó que la política exterior debe basarse en la colaboración y coordinación en todos los sentidos. “Hay instancias internacionales para resolver conflictos pero nunca el intervencionismo”, dijo al objetar la decisión del Gobierno estadounidense de realizar este tipo de operativos.

La víspera, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reveló que este país había ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe para frenar a los cárteles del narcotráfico, que ya son considerados como organizaciones terroristas.

“La droga es una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales. Simplemente exportando a EE.UU. veneno, que está matando, que está destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio. Y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y, algunos, desafortunadamente no”, afirmó al justificar el operativo que se suma a otras controversias provocadas por las políticas de Trump.

