5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU

Prensa Latina
Un tiroteo hoy en una escuela católica de la ciudad estadounidense de Minneapolis, en el estado de Minnesota (región Medio Oeste), empañó allí la primera semana de clases.

Las fuerzas del orden del sur de Minneapolis están respondiendo a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation la mañana de este miércoles. Se habla de un tirador neutralizado, pero los informes preliminares aún no mencionan posibles víctimas.

Un gran número de socorristas se encuentra en el lugar, ubicado en la Avenida 54, entre las avenidas Harriet y Garfield.

El gobernador Tim Walz al lamentar el hecho dijo: «Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia».

Prensa Latina

