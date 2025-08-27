Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU

Las fuerzas del orden del sur de Minneapolis están respondiendo a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation la mañana de este miércoles. Se habla de un tirador neutralizado, pero los informes preliminares aún no mencionan posibles víctimas.

Un gran número de socorristas se encuentra en el lugar, ubicado en la Avenida 54, entre las avenidas Harriet y Garfield.

El gobernador Tim Walz al lamentar el hecho dijo: «Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia».