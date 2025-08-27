Bolivianos protestan ante embajada de EEUU en solidaridad con Venezuela

Tiempo de lectura aprox: 35 segundos

Colectivos antimperialistas y antisionistas se manifestaron el martes frente a la Embajada de Estados Unidos en La Paz en apoyo a Venezuela ante un posible ataque estadounidense.

La amenaza de Estados Unidos de invadir Venezuela no solo constituye una provocación contra un país de la Patria Grande, sino contra todo el continente.

Bajo el pretexto de supervisar la situación en el país bolivariano, Francia se ha sumado con buques de guerra junto a Estados Unidos, una acción que también ha generado indignación entre los bolivianos.

Según Trump, la intervención militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico, aunque en realidad el objetivo es derrocar a Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Los manifestantes, molestos por esta afrenta a la soberanía latinoamericana, aseguraron estar listos para enfrentar al imperio, recordando que “los pueblos libres vencen a los imperios poderosos”.

Frente a la Embajada estadounidense en Bolivia, los concentrados expresaron su repudio con consignas como “¡Viva la soberanía de la Patria Grande!” y “¡Muera el imperialismo!”.

Sdenka Saavedra, La Paz.