Tiro con arco: Pequeñines tras el centro de la diana

El tiro con arco de Cienfuegos mantuvo su condición de vanguardista, luego de la actuación de los más pequeños, que consiguieron el segundo lugar general en el Campeonato Nacional Pioneril.

Los arqueritossumaron par de medallas de oro y escoltaron a los anfitriones espirituanos, mientras los representantes de Granma daban la sorpresa y se ubicaban en la tercera plaza. El cienfueguero Brayan González Aguilar se llevó el lauro al Atleta más Integral, con su participación en los dos títulos conseguidos por la comitiva sureña, uno en las pruebas técnicas y el otro en el dúo mixto, donde el muchacho compitió junto a su compañera Angélica Álvarez.

“Los muchachos trabajaron muy bien, si tenemos en cuenta el déficit de preparación -nos dice Yairiel Padrón, uno de los técnicos que se hicieron cargo de este apartado. En esta categoría sencillamente no había entrenador, y los niños vieron limitado su tiempo de prácticas. Nosotros, que pertenecemos a la Eide, decidimos tomar las riendas, pero lo hicimos sin descuidar tampoco la labor con las otras edades. Eso nos llevó a trabajar con ellos solo tres días a la semana, por lo que considero de proeza ese segundo lugar nacional”.

Su homólogo Marcos Rodríguez reconoce que la tarea fue compleja, pero que la asumió con disposición. “Como atendíamos tres categorías, realizamos un trabajo diferenciado y especial con los pequeños, haciendo énfasis en las necesidades de cada cual. Nos trazamos objetivos específicos, y a la postre, salió el resultado esperado”.

Por su parte, los atletas confiesan haber disfrutado la experiencia. Brayan opina que “me gustó la competencia pues pude superar mis metas y conseguir medallas”, mientras Aarón Aragonés dice sentirse “muy feliz. Me encantó participar en el Nacional Pioneril y estoy contento con lo que conseguimos, tanto en el orden individual como por equipos”.

“Yo recuerdo que en un momento me puse un poco nerviosa, porque había mucha gente. Pero me paré en la línea de disparo y traté de concentrarme. Ahí recordé todo lo que me dijeron los profesores acerca de la técnica y todo lo aprendido en los meses que llevo en el deporte. De verdad no esperaba lucir ahora una medalla de oro”, nos cuenta Angélica.

También orgullosa está Suelen Marrero. “Ese evento significó mucho para mí, pues se trata de mi primer campeonato nacional. Tuve la oportunidad de aprender nuevas cosas y también me gustó conocer a otros arqueros de diferentes lugares del país”

En todos los deportes los técnicos coinciden en que trabajar con edades tempranas es bien difícil, pero las particularidades del tiro con arco hacen que la labor aquí sea mucho más compleja.

“Es muy difícil, y te lo dice alguien que estuvo siete años trabajando con la base -ratifica Marcos. Pero a la vez es bien bonito y reconfortante. Aquí te creces como entrenador, aprendes a ganar paciencia, a realizar más énfasis en lo que haces. Y cuando las cosas salen bien en niños tan pequeños, la alegría es inmensa”.

Yairielaclara que “normalmente los técnicos se especializan por apartados, o sea, que hay entrenadores específicos para los pioneriles. En este grupo se crean y fortalecen herramientas para la labor con las edades tempranas, como por ejemplo la paciencia lógica. Son atletas que por su inexperiencia no poseen el nivel de concentración indispensable para la disciplina. El profesor tiene entonces que hacer hincapié en esa concentración y estar siempre encima del niño, para que al menos impacte en la diana, que es el principal objetivo.

“La situación que tenemos con los implementos complejiza aun más el trabajo. Para nadie es un secreto que este es uno de los deportes más costosos de nuestro Alto Rendimiento, sino el más. Y con ellos tenemos que proteger mucho más las flechas, pues una que se pierda crea un verdadero caos. Lo mismo sucede con los arcos, que no tenemos para todos. De verdad buscamos las mil y una variantes para conseguir un mayor aprovechamiento. El entrenador tiene que sumar muchas habilidades para tener resultados con los niños. Pero sí, sin dudas me gusta, soy un eterno pedagogo”.

También del tiro con arco recientemente finalizó el Torneo Élite de la disciplina, dominado por Pinar del Río, Sancti Spíritus y Las Tunas, por ese orden. Al evento, donde tomaron parte las principales figuras del país Cienfuegos asistió con tres atletas juveniles y dos escolares, y se ubicó en la séptima plaza.

