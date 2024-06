Nuevos retos para la pelota vasca

Compartir en

Luego de alcanzar el segundo lugar general en el apartado pioneril, la pelota vasca de Cienfuegos aspira a mejorar posiciones en los venideros Juegos Nacionales Escolares de Alto Rendimiento.

En la reciente competencia pioneril, los pelotaris de la Perla del Sur finalizaron en la segunda plaza tras su participación en tres modalidades: el frontball individual masculino, el frontenis individual femenino y el frontenis mixto, esta última donde sumaron una medalla de plata.

En el caso de los escolares se preparan para competir el forntenis individual femenino, el doble masculino y en mano con pelota de goma, también entre los hombres.

Acerca de la actuación de los más pequeños opina Yaniel Pérez González, entrenador de ambas categorías. “En sentido general la preparación fue buena y aprovechamos al máximo cada sesión de prácticas. Pero el pronóstico era algo reservado, ya que desconocíamos por completo a los contrarios, debido a que no participamos en eventos previos, ni siquiera tuvimos un tope preparatorio. Confiábamos totalmente en los muchachos y teníamos muchas esperanzas con el doble mixto, sin dudas nuestra mayor fortaleza. Y precisamente ahí llego el mejor resultado con la presea de plata.

“El frontball fue difícil, pues en honor a la verdad es una modalidad donde no tenemos tradición. No obstante, llegó un cuarto lugar muy meritorio. Y en el caso del individual femenino terminamos en sexto puesto, para nada un mal resultado y acorde a lo que habíamos previsto”.

La actuación de los niños obliga a los escolares a rendir también una buena faena. Sobre las aspiraciones de esa categoría el técnico no esconde su optimismo.

“Hemos realizado una de las mejores preparaciones de los últimos años, donde se han cumplido a un 90 por ciento los parámetros físicos, técnicos y tácticos. No queremos adelantar pronósticos, pero sí puedo decir que estamos listos para mejorar por mucho el séptimo lugar por provincias, y que habrá sorpresas”.

Yoandy Peña y Karla Suárez formaron el dúo que proporcionó el subtítulo a Cienfuegos. “Resultó un honor para mí regalar ese segundo lugar a mi profesor y al deporte de la provincia. También creo que es un regalo para mí familia, que lo merece tanto como yo”, expresa el muchacho, quien además confiesa que “sentí nervios en esa discusión del oro, pero me esforcé al máximo para conseguirlo”.

“Yo me sentí muy bien. Esa fue mi primera medalla y la recordaré por siempre”, dice la niña.

Roberto Martínez Aroche, experimentado directivo del Inder y ahora en funciones de comisionado provincial de pelota vasca (además de tenis de campo y bádminton), aclara que “este es un deporte poco divulgado y hasta desconocido por muchos, pero con vasta tradición en Cienfuegos. Aquí siempre ha gustado muchísimo y hemos tenido muy buenos resultados. Incluso un Roberto Rodríguez, un cienfueguero, llegó a representarnos en un Campeonato Mundial. El segundo puesto de los pioneriles no es obra de la casualidad, sino el fruto de mucho tiempo de esfuerzo y entrega de atletas y entrenadores, sin olvidar el apoyo incondicional de la familia, pues sin la ayuda incluso material de los padres sería más difícil, ya que los implementos cada vez son más escasos y costosos.

“Aquí estamos en presencia de un niño que es todo un talento, y que repetirá dos años más en la categoría, así que le queda historia por hacer en el apartado pioneril”.

Precisamente tras los padres fuimos en busca de sus impresiones. “Estoy muy orgullosa, pues la niña llevaba muy poco tiempo entrenando y el profesor fue capaz de sacar lo mejor de ella para así llegar a ese resultado”, cuenta Yanet Díaz, madre de Karla. “Ha crecido mucho. Su personalidad es algo tímida, y el deporte le ha permitido superar eso. De verdad ha cambiado”.

Por su parte, Yoandy Peña, padre del niño, confiesa que jamás pensó que su hijo practicara este deporte. “Todo surgió luego de comprar una raqueta. Ahí comencé a adentrarlo en este mundo del cual se enamoró. Para mí ha sido una gran alegría porque siempre he soñado que sea deportista. Imagínate lo que sentí con la medalla, sobre todo por el temple y la seguridad con la que jugaron, a pesar de ser de los más chiquitos en competencia.

“Yo practiqué deporte, y puedo decirte que forma carácter y disciplina. Es algo muy saludable para las personas de cualquier edad”.

Los atletas escolares no quisieron dejar de tomar parte, y mostrar su entusiasmo de cara a la venidera justa nacional. Dennys León está seguro de que pueden ubicarse entre los cuatro primeros en el doble masculino, y entre los seis mejores en la mano con pelota de goma. Asimismo, Lorena González confía en que pueden llegar buenos resultados pues “hemos entrenado muy duro para conseguirlo. En mi caso vengo del tenis de campo. Son deportes parecidos pero este me motivó más pues es muy entretenido, aunque lamentablemente mucha gente no lo conoce”.

“Es verdad que es poco conocido, pero se practica en muchísimos países –dice Marianela Torres. Es muy rico en jugadas y estrategias y te hace vivir constantemente sintiendo la adrenalina. Eso me apasionó de este deporte, en el cual me trazo metas importantes, como llegar al equipo nacional”.

Roberto Martínez vuelve a la carga. “Por el estudio de contrarios que hemos realizado, y por la cantidad de atletas que nos repiten en la categoría, además de los objetivos vencidos en la preparación y lo topes efectuados, podemos vaticinar que estaremos entre las primeras cuatro provincias en los Juegos Escolares”.

