Tecnologías para transformar, no solo para conectar

En la era de la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica, el debate tecnológico global tiende a deslumbrarnos con promesas de futuro. Sin embargo, para los territorios que buscan un desarrollo sostenible y auténtico, la pregunta no es qué tecnología es la más avanzada, sino cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden convertirse en verdaderas herramientas de transformación social y productiva.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han dejado de ser un adorno del desarrollo para convertirse en infraestructura crítica, al mismo nivel que la electricidad o el agua potable. En el ámbito territorial, esto significa que su aplicación no puede limitarse a dotar de conectividad, sino que debe articularse con las necesidades reales de las comunidades.

Un estudio reciente sobre políticas públicas en contextos rurales y amazónicos evidencia un fenómeno recurrente: la brecha digital persiste no solo por falta de cables o antenas, sino por la escasa pertinencia de las soluciones tecnológicas y la limitada apropiación por parte de la población.

El verdadero potencial de las TIC para el desarrollo territorial reside en su capacidad para generalizar el conocimiento y optimizar procesos clave . Hablamos de la telemedicina para evitar traslados forzosos, la educación a distancia con contenidos contextualizados, o el gobierno electrónico que acerca los trámites y la toma de decisiones al ciudadano. No se trata de llevar internet, sino de saber qué hacer con él para mejorar la producción local, visibilizar la cultura identitaria o fortalecer la participación ciudadana.

Por supuesto, el camino está lleno de desafíos. La tentación de replicar modelos foráneos sin adaptarlos a la realidad territorial es el principal escollo. A menudo se invierte en hardware sin formar el talento humano necesario para operarlo, o se implementan plataformas digitales ignorando las dinámicas comunitarias preexistentes. Como señalan los expertos, la innovación tecnológica aislada es estéril; necesita ecosistemas de colaboración donde participen gobiernos locales, universidades, emprendedores y la propia comunidad.

Para que las TIC impulsen un desarrollo territorial genuino, es imprescindible dar un salto cualitativo: pasar de la conectividad básica a la “tecnología para la solución de problemas”. Esto implica políticas públicas integrales que no solo subsidien el acceso, sino que fomenten el emprendimiento digital local, protejan la ciberseguridad de las instituciones y los datos de los ciudadanos, y promuevan la alfabetización digital con un enfoque crítico y ético.

En definitiva, estamos ante una oportunidad histórica. Las herramientas existen; la inteligencia artificial, el análisis de datos y el internet de las cosas están a disposición. La diferencia la marcará la capacidad de cada territorio para apropiarse de estas tecnologías con visión estratégica. No se trata de llegar primero, sino de llegar mejor, construyendo un desarrollo que, además de digital, sea inclusivo, sostenible y profundamente humano.

