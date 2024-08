Subraya Xi Jinping que “Vietnam siempre será prioritario para China”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo el lunes una reunión con su homólogo vietnamita, To Lam, a quien aseguró que China «siempre considerará a Vietnam una prioridad» en su política exterior, subrayando la importancia de mantener la «tradición de amistad y cooperación» entre ambos países.

Xi subrayó que «Nuestro compromiso con el socialismo y la amistad entre nuestras naciones hará que nuestro camino sea cada vez más amplio y sólido», al tiempo que recalcaba que China apoya que su vecino «mantenga su sistema socialista bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam.

El mandatario chino destacó la importancia de este hecho como ejemplo de la «alta prioridad» que ambas naciones otorgan a sus relaciones bilaterales y del «carácter estratégico» de los lazos entre Beijing y Hanói, indicando asimismo que ambas naciones han de «promover conjuntamente el desarrollo de la causa del socialismo en el mundo».

El presidente de Vietnam arribó el domingo a China para una visita oficial que se extenderá hasta el próximo martes, en su primer viaje al extranjero desde que fue elegido a inicios de agosto por los miembros del Comité Central del Partido en Hanói, como secretario general del Partido Comunista de Vietnam, el puesto de mayor poder en su país.

A nivel diplomático Vietnam ha recibido en menos de un año al presidente de Rusia, Vladímir Putin, al presidente de EE.UU., Joe Biden, y al líder chino, quienes visitaron el país en septiembre y diciembre pasados, respectivamente.

La visita de To Lam a Beijing ejemplifica su «diplomacia del bambú», caracterizada por su flexibilidad y la negativa a alinearse con un bloque en particular.

China y Vietnam comparten una frontera de casi 1.300 km y fuertes vínculos económicos, con un comercio bilateral que en 2022 alcanzó los 175.600 millones de dólares.

