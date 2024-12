SOS: ¿Se hunde el remo de Cienfuegos?

Compartir en

Las apacibles aguas de Revientacordeles se muestran más tranquilas que nunca, pues increíblemente el remo, disciplina emblemática para nuestra provincia, no ha podido comenzar su preparación en la rada sureña.

Desde el inicio del actual curso escolar, los remeros de Cienfuegos han visto limitados sus entrenamientos a excesivas cargas físicas propias de la preparación general, pero aún no han tenido acercamiento a botes y pista acuática, debido al cierre desde el mes de julio de la Academia Provincial de este deporte.

Ante la lamentable situación conversamos primero con Leinier León Pérez, desde hace un tiempo comisionado de remo en el territorio, quien nos pone al tanto de las causas del contratiempo.

“En sentido general ni nosotros sabemos por qué el remo se encuentra hoy en obligado receso. Desde julio nos orientaron salir de aquí debido a problemas constructivos, pero no hemos recibido ninguna otra información ni respuesta ante nuestros reclamos por reabrir la instalación. Nosotros, en la medida de las posibilidades, hemos tratado de solucionar algunas de las limitantes. Pintamos los dormitorios, realizamos arreglos para el abasto de agua a la Academia, pero hasta ahí”.

¿Cuál es la razón principal del cierre?

“Supuestamente ahora el tema es la añeja edificación que siempre ha estado dentro de la escuela, que como todos saben muestra grandes signos de deterioro. Pero no viene nadie a explicar qué ocurre, qué harán con ese edificio, cuándo se solucionará el problema. Yo llevo 18 años en esta escuela y siempre ha estado aquí el edificio. Se dice, se comenta, se rumora, pero ningún especialista de Patrimonio ni de otro lugar ha venido a explicarnos nada.

¿Intereses del turismo por este lugar?

No lo creo, pues si hubieran querido sacarnos de aquí lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Es cierto que estamos rodeados de instalaciones turísticas, pero este siempre ha sido el corazón del remo cienfueguero y sus tremendos resultados”.

Lógicamente, muchos han abandonado el barco… digo, el bote…

“Hasta este momento hemos perdido a unos doce atletas, casi todos continuantes y medallistas en los últimos eventos nacionales. Y se esperaba, pues solo es gimnasio y carrera, y los remeros tienen que remar. De hecho, los propósitos competitivos han variado, y hoy no podemos aspirar a más que estar entre los diez primeros, algo impensado para el remo de Cienfuegos”.

Otros experimentados técnicos se suman al diálogo.

“Grandemente afectados con este tema. Ya no sabemos como mirar a las caras de los muchachos cuando nos preguntan cuándo volvemos a la Academia. Los padres también nos presionan, pero no tenemos respuestas. Y es que a nosotros como entrenadores nadie ha venido a explicarnos las causas reales de por qué la escuela está cerrada. Tal parece una cuestión de capricho. Cada vez se hace más complicado mantener la motivación de los muchachos sin entrar al agua. Su razón de ser es esa: remar. En mi categoría he recibido un golpe fuerte por esta razón, sobre todo en el sexo femenino. Ni siquiera tengo equipo completo para poder competir”, expresa con pesar Magdiel Rodríguez.

Silvio Pumariega, director de la Academia, confiesa estar “molesto e incómodo, pues históricamente hemos sido el referente del remo en Cuba y hemos dejado aquí lo mejor de nuestras vidas, algo que estamos dispuestos a seguir haciendo. Simplemente nos trasladaron a la Eide hasta que se solucione el tema del edificio en ruinas, pero no pasa nada, y no está en nuestras manos resolverlo. Es cierto que los dormitorios ya no presentaban las mejores condiciones, pero hemos realizado el esfuerzo para mejorarlas, con la ayuda hasta de los padres, pero ni así logramos la reapertura. Y este es nuestro centro, donde tenemos el agua prácticamente en los pies. El traslado desde la Eidese hace engorroso, y en este deporte se rema desde la madrugada.El resultado competitivo está bastante comprometido”.

No podía faltar el criterio de Juan Alfonso Armenteros, gloria deportiva cubana que durante años fungió como comisionado provincial y director de la Academia. Ahora, luego de acogerse a la jubilación, decidió regresar en rol de entrenador, sin sospechar siquiera a qué se enfrentaría. Visiblemente contrariado, comenta. “Realmente yo no esperaba esto. Incluso por mi experiencia como directivo me interesé por conocer qué dictamen se realizó y quedé pasmado cuando vi que no existe ninguno. Tú diriges por un dictamen, y vas tratando de solucionar las cosas poretapas, paso a paso. Pero esto es una locura increíble, todo es solo de palabra. Los remeros tienen que remar, y tenemos incluso nuevos ingresos a los que hay que enseñar desde cero. Pasa el tiempo y no lo hacemos. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces unos Juegos Escolares?

Los atletas también opinan acerca de la situación que los afecta sobremanera.

Nayelis Leyva nos cuenta que “solo es correr y hacer pesas, y nosotros necesitamos remar y mejorar la técnica, porque no somos de atletismo. En mi opinión tenemos que estar en la Academia y remar, porque el día de la competencia no vamos a correr”

“Tenemos que hacer lo que nos orientan porque no queda de otra, pero si somos remeros se supone que rememos, y para eso necesitamos la escuela abierta. El traslado desde y hacia la Eide es complicado, porque es caminando esa larga distancia, ya que no todos pueden pagar un transporte a diario. ¿Por qué me mantengo? Pues porque tengo sueños que cumplir, y espero lo pueda hacer”, sentencia Leanisvel Avilés.

“Los entrenamientos se hacen tediosos y rutinarios, y el resultado peligra sin poder nosotros hacer nada al respecto. Para venir a veces pagamos un motor, pero el dinero no nos alcanza para toda la semana. Luego, hay que venir apurados, pues después tenemos que regresar a la Eide con el temor de llegar tarde a clases. Mantengo mis esperanzas de llegar al equipo nacional y poder aportar a la rica historia del remo en mi provincia. No me acostumbro a la idea de que todo eso se derrumbe de la noche a la mañana”, expresa Jareld Pérez.

Magdiel Rodríguez, el entrenador, pone fin a este llamado de alerta. “El resultado de Cienfuegos, al cual estamos adaptados, siempre entre el primer y segundo lugares nacionales, hoy está peligrando. Incluso por primera vez en muchísimos años pudiéramos estar fuera del podio.

“Para que eso no suceda tiene que ocurrir un cambio drástico y urgente. Conste que no exigimos nada más que lo que nos merecemos, lo que nos hemos ganado con entrega, compromiso y resultados”.

