Soberanía de Brasil: alertas ante posible medida de EEUU

La preocupación surge a partir de reportes de prensa que señalan que el gobierno de Donald Trump evalúa incluir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Esa polémica decisión ampliaría las facultades de Washington para sancionar a individuos, bloquear activos e incluso justificar operaciones extraterritoriales, alertaron varios especialistas.

La posible designación generó reacciones inmediatas en Brasil, donde analistas consideran que la medida podría alterar el equilibrio en la cooperación internacional contra el crimen organizado y abrir un precedente de intervención en asuntos de seguridad interna.

De acuerdo con el portal ICL Notícias, uno de los temores de las autoridades brasileñas es que, con esta designación, las operaciones del PCC y el CV se conviertan en objetivos de ataques militares estadounidenses.

Las noticias sobre este tema se difunden después de que el fin de semana, en una reunión con líderes de derecha de América Latina y el Caribe, Trump volviera a manifestar su interés en convertir el problema del narcotráfico en un instrumento para controlar la región, señaló ese sitio digital.

Diversas fuentes recuerdan que el PCC y el CV figuran entre las mayores organizaciones criminales brasileñas, con presencia en redes de narcotráfico y contrabando en varios países, pero remarcan que su naturaleza difiere de la de grupos terroristas.

Un análisis del Instituto para la Reforma de las Relaciones entre Estado y Empresa sostiene que esas facciones operan principalmente con fines económicos y de control de mercados ilegales, no con objetivos ideológicos o políticos, un elemento considerado central en la definición clásica de terrorismo.

Thomaz Delgado de David, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, considera preocupante la posibilidad de la clasificación como terroristas, al argumentar que Estados Unidos podría agravar la imposición de sanciones financieras, basándose en su ordenamiento jurídico interno.

Además, en declaraciones a Brasil de Fato advirtió que posiblemente utilicen esto como pretexto para justificar eventuales medidas de intervención política y militar directa, aunque no exista fundamento jurídico para ello.

El presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, criticó la posible decisión y sus riesgos para la soberanía.

Mediante una publicación en sus redes sociales, afirmó que el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado medidas para combatir el crimen organizado, gracias a las cuales estranguló gran parte del sistema financiero que sustentaba la delincuencia en Brasil.

Analistas citados por el portal UOL coinciden en que tal movimiento de Estados Unidos amenazaría la soberanía nacional y señalan que detrás de la medida está también el interés en distanciar al gigante sudamericano de las relaciones económicas con China.

El coronel retirado Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, llamó la atención en ese medio sobre pronunciamientos realizados el jueves pasado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien afirmó que, de ser necesario, no dudarán en actuar.

La Operación Resolución Absoluta es prueba de este compromiso, dijo Donovan, en referencia al nombre dado por Washington a la agresión militar del 3 de enero pasado contra Venezuela. “Claramente, afirma que Estados Unidos puede actuar unilateralmente cuando lo considere necesario», expresó Paulo Filho.

Según difundió el sitio Carta Capital, el gobierno de Lula lanzó una ofensiva ante la eventual designación, al temer que pueda usarse para justificar operaciones militares u otras acciones unilaterales fuera del territorio estadounidense.

Varias organizaciones periodísticas brasileñas reportaron que el canciller Mauro Vieira conversó por teléfono el domingo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar la preocupación del gobierno brasileño.

Especialistas advierten además que el tema podría influir en el clima político previo a las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil, al colocar en el centro del debate la soberanía nacional, la seguridad pública y la relación con Estados Unidos.

Mientras Washington presuntamente evalúa la medida, en Brasil crecen las voces que alertan sobre sus consecuencias e indican que cualquier iniciativa internacional contra el crimen organizado debe respetar la autodeterminación y las instituciones del país.