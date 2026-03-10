Francia promueve foro del G7 para bajar precios de hidrocarburos

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, precisó que el encuentro se celebrará entrada la tarde, en el contexto de una cumbre en esta capital sobre el tema nuclear, con la participación de los países que integran el Grupo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, además de la nación anfitriona y la Unión Europea, miembro de facto.

El costo del petróleo y del gas aumentó en los últimos días como consecuencia de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques a sus vecinos, donde abundan las bases militares y los intereses de Washington.

Aunque declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual cercanía del fin de las hostilidades, provocaron una caída de precios,las grandes potencias se inquietan por el impacto del conflicto en las bombas de gasolina, ya que salvo Canadá y Estados Unidos, las otras no son productoras de crudo ni de gas.

Un asunto sobre la mesa en la reunión de hoy sería el uso de las reservas estratégicas de hidrocarburos para reducir el costo, en lo que ya trabaja París.

Bregeon, quien también es ministra delegada para la Energía, se refirió igualmente en la televisión pública al resultado de cientos de controles realizados en suelo galo para evitar la especulación con el precio de la gasolina y el diésel, con varias irregularidades detectadas, algunas sancionadas con multa.