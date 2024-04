Soberanía alimentaria en Aquí el pueblo

Compartir en

El programa radial Aquí el pueblo realizó este viernes su emisión número 86, como es habitual, desde el Palacio de Gobierno, con la moderación de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora en funciones.

El debate tuvo como núcleo temático a la soberanía alimentaria en el territorio, dejando en evidencia allí un elevado número de criterios de la población que redundan en deficiencias por parte de las entidades encargadas de llevar la comida y otros insumos a la población. Por ejemplo, una las primeras radioyentes –residente del barrio periférico de La Esperanza– fue muy puntual en sus quejas al decir que, “Aquí hubo muchas dificultades para la distribución de las papas, con muchos retrasos y dilaciones en algunos casos. En la segunda distribución, como pertenecemos a la bodega La Crema, parece que fuimos totalmente olvidados.

“En el kiosco de Cimex que está adscrito a la comunidad, hace mucho que no venden nada, y cuando nos tocaron algunos de los productos cárnicos como el picadillo, estaban en mal estado. Además de que es nula la presencia allí del aceite, artículos de aseo; jabones, pasta… Hay muchas personas necesitadas”, expresó.

Acto seguido a la mencionada intervención, Yoel Castillo Fuentes, coordinador de Programas y Objetivos, reconoció algunas de las faltas en el sector económico, pero a su vez mencionó el bloqueo genocida que impide la llegada acá de los insumos que tanto se reclaman, y el poco auge productivo interno. “Existen en la provincia todavía 8 mil 340 hectáreas ociosas y deficientemente explotadas, de ellas listas para entregar 6 mil 213. Hay que seguir ejerciendo mayor control sobre el escaso producto agropecuario que tenemos, identificar en cada caso los contratos del potencial de leche, la carne y otros productos”, dijo.

El compañero Fuentes exhortó a seguir priorizando los exiguos recursos en las áreas de desarrollo agrícola y los polos productivos, potenciando zonas compactas que posean riego y mecanización. Enumeró ejemplos que han tenido seguimiento como Horquita, Maleza, Juraguá, Breñas, Cítricos Arimao, Santa Martina y la cooperativa Mártires de Barbados.

Por otro lado, hizo énfasis en que los organismos dispongan de áreas de autoconsumo. Así pues, reveló que hasta el momento se han entregado 60 solicitudes de tierras, de ellas hay entregadas 57 y tres en proceso de otorgamiento. “Ello permite la garantía de alimentación de los trabajadores y sus familias, y con los excedentes, se destinarían a las comunidades”, indicó.

Una tarea pendiente es el incremento de los módulos pecuarios, así como el fortalecimiento de sus colectivos laborales, en la agricultura y en Azcuba, con resultados que tributen en definitiva a la canasta familiar normada y a los sectores claves.

Magalys Torres Abreu, directora de la Industria Alimentaria, aseguró que hoy se prioriza para los ámbitos de la salud, educación y hogares de ancianos la distribución del pan. “La empresa ha trabajado en este mes de abril con producciones a partir de lo suministrado por el Minagri y factores contratados. Fundamentalmente los dulces en conserva, niveles de puré y salsa de tomate en las mini industrias. También nos preparamos de cara a la apertura de la campaña del mango.

“En lo referido al pan, aun inconformes, se ha mejorado en la calidad del producto, si tenemos en cuenta que el mes anterior se usaron los extensores de la yuca, calabaza y el boniato por encima de un 10 porciento. Este mes solo hemos utilizado un seis por ciento de estos extensores”, confirmó.

Una señora discapacitada, diabética y de más de 80 años llamó al programa muy preocupada por la inconstante distribución de la leche de dieta. Enseguida intervino Marbelis Márquez, directora general del Lácteo de Cumanayagua, y ratificó haber avanzado un poco con respecto al mes de marzo. “Estamos proporcionando un día sí y otro no, la dieta a los niños, y logramos que a finales de marzo y comienzos del presente, cubrir la distribución del alimento a los infantes desde cero a seis años, once meses y 29 días. Con respecto a la llamada de la señora radioyente, desgraciadamente no contamos con la capacidad de materia prima como para cubrir las 44 mil dietas médicas que tiene censada la provincia”, estimó.

En tal sentido, consideró que el país se ha enfocado en proteger al sector más vulnerable que es el infantil, más las embarazadas, que también la reciben en días alternos.

Otra entidad que expresó allí sus inquietudes fue la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (Epicien), con Idania Piñeiro a la cabeza, quien expuso haber comenzado un mes de abril con dificultades, debido a que la flota camaronera no ha podido salir al mar por el tema combustible. “Hemos buscado alternativas, a partir incluso de contratación con productores agrícolas, gestiones no estatales y la creación de productos nuestros a través de la inserción de vegetales y viandas”.

Hoy la empresa tiene dos flotas en zona de pesca, acompañando a tres embarcaciones escameras, a las cuales se les dotó del avituallamiento requerido.

La emisión de Aquí el pueblo del próximo mes centrará su atención en la contratación de locales arrendados y otros establecimientos, así como las miradas puestas en la disponibilidad de combustible para la realización de diversas acciones de índole económico social.

