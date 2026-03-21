Silvio recibe el AKM que pidió: como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 24 segundos

Este viernes en la mañana, en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ante la presencia del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y de otros dirigentes de la Revolución, el poeta y cantautor Silvio Rodríguez recibió una réplica del fusil AKM, y otro de combate

Cumplimos con tu reclamo, dijo en la mañana de este viernes al poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, luego de entregar al creador una réplica del fusil AKM, y otro de combate.

No se trató de cualquier entrega en la sede del Ministerio de las FAR: en esa decisión que ha conmovido profundamente al poeta -pues su rostro lo decía todo-, se encierra haber cumplido con una voluntad de lucha que es la misma de millones de hijos en la Isla.

Fue un acto breve, muy emotivo, realizado en el contexto del Día Nacional de la Defensa y con la filosofía de Guerra de Todo el Pueblo, que contó con la presencia del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; así como con los miembros del Buró Político, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, el ministro del Interior y General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR jefe del Estado Mayor General.

Silvio, junto a su compañera -la talentosa flautista cubana Niurka González-, había llegado al espacioso recinto acompañado del Presidente Díaz-Canel Bermúdez y de otros dirigentes de la Revolución. Allí, donde se encontraban presentes otros cuadros del Partido Comunista y del Gobierno, y combatientes de distintas generaciones, lo primero que rompió el silencio fueron las notas del Himno Nacional. Hay que decir que sonaban bellas, como siempre, y con esa intensidad especial que habita en una estructura rápida y de convocatoria, tan de combate, tan estremecedora en estos días de Patria o Muerte.

A cargo del General de División Víctor Leonardo Rojo Ramos -miembro del Comité Central del Partido Comunista y jefe de la Dirección Política de las FAR-, estuvieron las palabras que en la jornada explicaron por qué se ha hecho entrega de un arma de combate al poeta. Fueron palabras hermosas, a la altura de ese cubano extraordinario, de ese genio insondable y tan coherente llamado Silvio Rodríguez Domínguez.

El jefe militar expresó que «hoy, en el marco de la realización del Día Nacional de la Defensa, en el contexto de la Guerra de Todo el Pueblo, como expresión fehaciente de nuestra filosofía de lucha, concepto que consagra la participación de cada cubano en la defensa de la Patria, la actitud del cantautor Silvio Rodríguez adquiere una dimensión paradigmática».

Víctor Leonardo afirmó que «mientras las amenazas y la perfidia del Gobierno de Estados Unidos vuelven una y otra vez a ceñirse sobre nuestra Patria, mientras escuchamos declaraciones que pretenden adueñarse de nuestro suelo y doblegar nuestra soberanía, la voz de Silvio no ha cantado: Ha retumbado como un trueno. Su frase, escrita “muy en serio”, es una llamada en la conciencia nacional: “Exijo mi AKM, si se lanzan” -enfatizó-.»

«¿Qué es este gesto -dijo el General de División- sino la más pura expresión del valor y la hidalguía que caracterizan a nuestro noble y aguerrido pueblo? Silvio es trovador de las fibras íntimas, el autor de cientos de canciones que han sido la banda sonora de nuestras esperanzas y desvelos, nos demuestra que la poesía y el arma no están reñidas cuando de defender lo que se ama se trata».

«Su exigencia no es un llamado a la guerra, es la afirmación categórica de que la cultura cubana y sus más altos exponentes, y la inteligencia cubana, jamás se arrodillarán ante el imperio. Es la prueba irrefutable de que, ante el odio y las amenazas del Norte, la respuesta son la Unidad y la Firmeza. Al hacer suyas las palabras de nuestro Presidente -que prometió una “resistencia inexpugnable”- Silvio se hermana con el soldado, con el campesino, con el obrero y con el intelectual que están dispuestos a dar la vida por esta Isla».

Víctor Leonardo Rojo Ramos también enunció: «Hoy, Silvio Rodríguez, el cantautor de la Revolución, no nos regala una canción nueva: nos regala un acto de amor profundo, infinito, por su tierra. Nos regala la certeza de que la Patria no es solo un concepto, sino también una trinchera. Nos recuerda aquella frase inmortal del General Maceo con su contundente sentencia de que, quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la contienda».

Y recalcó: «En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga a nuestro entrañable cantautor Silvio una réplica del fusil AKM, y conjuntamente con ella y desde este momento, un fusil AKM de combate, en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo».

«Así como su guitarra ha sido durante décadas el arma con que Silvio ha cantado a su tierra y denunciado las injusticias, la entrega de este fusil simboliza que, llegado el momento supremo, el artista transforma sus cuerdas en acero para defender con su pueblo cada palmo de esta Isla».

«¡Por tu ejemplo, Silvio, gracias!».

El poeta vio cumplido su profundo reclamo. En algún momento hizo una reverencia ante los combatientes. Dio gracias con toda su emoción. Conversó con los dirigentes de su amado país. Entreveró su palabra con silencios que hablaban todavía más que cualquier acotación. El ministro de las FAR había entregado a Niurka un ramo de flores rojas. A ella, la mujer del poeta, la emoción la embargaba. En la suerte del cantautor, este viernes en la mañana, se condensó la voluntad de millones de cubanos que, como él, están listos para morir -si el momento llega- como han vivido: de cara al sol del Mundo Moral.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Visitas: 3