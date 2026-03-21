Asiste Díaz-Canel, en el municipio artemiseño de Bauta, a jornada por el Día Nacional de la Defensa

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

Como parte de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en un ejercicio defensivo territorial en la Zona de Defensa Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa.

Acompañado por los miembros del Buró Político, los Generales de Cuerpo Ejército, Álvaro López Miera y Roberto Legrá Sotolongo, Ministro de las FAR y viceministro Primero y Jefe del Estado Mayor General de esa institución, respectivamente, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior, junto a las máximas autoridades de la provincia artemiseña, Díaz-Canel apreció la preparación de la Zona de Defensa Playa Baracoa para la puntualización y puesta en completa disposición para la defensa, las acciones para el desgaste sistemático y la invasión del enemigo.

En intercambio con la Presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Yamilé Mena Pena, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional constató igualmente la preparación de los diferentes niveles del sistema defensivo territorial y las misiones que cumplen en tiempo de guerra los jefes y oficiales, las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de Producción y Defensa, además de los grupos y entidades ubicados en territorio.

Durante la décima semana de preparación destinada a la celebración de los Días de la Defensa Nacional, se evaluaron las acciones del territorio para asegurar la sostenibilidad económica y social de la población durante el período de guerra.

Desde el concepto de que cada cubano debe tener una forma, un lugar y un medio en tiempo de Guerra, Díaz-Canel insistió en la profundidad y sistematicidad que debe caracterizar el desarrollo de los días nacionales de la Defensa.

En sus 68 zonas de defensa, la occidental provincia de Artemisa no descuida la preparación, y estas jornadas de cada viernes, contribuyen a consolidar la cohesión combativa de las estructuras territoriales y de quienes participan en función de la defensa del país.

Este viernes, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional igualmente intercambió con jefes de grupos y subgrupos presentes en la preparación. El Consejo de Defensa Playa Baracoa está ubicado en un área costera donde residen más de 8 mil habitantes.

Finalmente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apreció la realización de un Ejercicio táctico defensivo con la participación de unidades regulares, pequeñas unidades de las Milicias de Tropas Territoriales, de defensa antiaérea, Producción y Defensa e ingenieros zapadores para rechazar la agresión del enemigo ante un posible golpe aéreo.

Visitas: 1