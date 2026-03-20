Día Nacional de la Defensa en Cienfuegos: firmeza del pueblo ante las amenazas del imperio

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Como cada viernes y en respuesta a las permanentes amenazas del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía de Cuba, en Cienfuegos continúan fortaleciendo su preparación durante los Días Nacionales de la Defensa. En esta ocasión, el asentamiento de Las Brisas, del municipio de Cumanayagua fue el epicentro de las acciones.

Raiza Reyes Rodríguez, presidenta de la Zona de Defensa, explicó que en esta jornada los presentes ejercitaron el empleo de sustancias explosivas, así como el uso de minas personales y antitanques, como parte de una clase combinada de instrucción.

Dentro del escenario de operaciones presentado, los cumanayagüenses realizaron una emboscada de contención en uno de los accesos al perímetro del poblado, todo ello bajo la concepción militar y estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Por otra parte, las unidades regulares de la Región Militar Cienfuegos desarrollaron clases combinadas de tiro, dónde cada participante demostró sus habilidades. Mientras tanto, las Brigadas de Producción y Defensa evidenciaron su preparación en las misiones asignadas.

En un esfuerzo conjunto que involucró a todos los niveles, este Día Nacional de la defensa resultó un espacio para consolidar la preparación combativa de quienes defienden la Revolución Cubana.

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