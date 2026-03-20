Bancada del Partido de los Trabajadores de Brasil condena amenazas a Cuba

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El grupo parlamentario del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados de Brasil denunció en Brasilia este jueves las recientes amenazas de Estados Unidos contra Cuba y condenó la escalada bélica internacional, en solicitud presentada por su líder Pedro Uczai, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Uczai explicó que la moción busca expresar la profunda preocupación del PT ante los crecientes conflictos, bloqueos y agresiones unilaterales, que desestabilizan el orden internacional y agravan el sufrimiento humano.

“Estos hechos incrementan las tensiones geopolíticas, aumentan la muerte de civiles inocentes y producen graves efectos negativos en las economías mundial y brasileña”, señaló.

El legislador advirtió que el debilitamiento de las normas multilaterales está creando un orden mundial basado exclusivamente en la fuerza, lo cual introduce caos e incertidumbre en un planeta ya afectado por problemas sociales y ambientales, y que requiere negociaciones y cooperación.

En el requerimiento se condenaron las acciones del gobierno del presidente estadounidense, caracterizadas por amenazas, coacción y uso desmedido de la fuerza, en desprecio del derecho internacional.

El documento mencionó la agresión contra Irán, las presiones ilegales sobre Venezuela y las recientes amenazas contra Cuba, acompañadas de la intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 65 años.

Los diputados del PT expresaron especial preocupación por América Latina, sometida nuevamente a parámetros neocoloniales de la Doctrina Monroe, y condenaron la política de extrema derecha del gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

“No habrá paz donde existan ocupación ilegal, bloqueo económico, sanciones inhumanas, agresión militar fuera del sistema de seguridad colectiva, amenazas de cambio de régimen forzado y guerras de saqueo”, advirtió la bancada en su moción.

Finalmente, los legisladores manifestaron su apoyo a las iniciativas internacionales encaminadas a la desescalada militar, un alto el fuego inmediato y el fortalecimiento del sistema internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas.

Con información de Cubaminrex

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