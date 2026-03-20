Israel pagará el precio por sus acciones, afirma Erdogan

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El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que Israel deberá responder por la muerte de cientos de miles de personas en distintos países.

En un discurso pronunciado tras las oraciones del Eid al-Fitr, la fiesta muslmana que marca el fn del mes de ayuno musulmán, en la ciudad de Güneysu, provincia de Rize, al norte del país, el mandatario expresó su preocupación por la situación que atraviesa el mundo islámico, al que describió como afectado por problemas de extrema gravedad.

Es bien sabido que Oriente Medio está sumido en la agitación. Constantemente sufrimos mártires y bajas en la guerra, declaró, al tiempo que pidió el fin de lo que calificó como “flagelo sionista” y abogó por la derrota de Israel.

El jefe de Estado subrayó además la necesidad de fortalecer la unidad, la solidaridad y el apoyo mutuo entre los países del mundo islámico.

A la salida de la mezquita, reiteró ante la prensa su deseo de que el Eid al-Fitr represente un periodo de renovación y alivio para las naciones musulmanas.

Oriente Medio se encuentra actualmente sumido en el caos, y este Israel sionista, como es bien sabido, ha asesinado a cientos, incluso miles, de personas. No me cabe duda de que pagarán las consecuencias, afirmó.

Finalmente, Erdogan expresó su esperanza de que la festividad traiga prosperidad a Türkiye y a su población.

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