Celebran en Colombia reunión de cancilleres de la Celac

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La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se celebrará hoy aquí como antesala a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional, que sesionará mañana.

El encuentro de esta jornada, cuya sede será el Centro de Convenciones Ágora, estuvo antecedido por la XXIX Reunión de Coordinadores Nacionales del mecanismo de integración, efectuada los pasados días 16, 17 y 18.

La cita de cancilleres, según difundió previamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, devendrá en un espacio para “reflexionar sobre el funcionamiento de la organización y su validez ante los actuales desafíos globales y regionales”.

La agenda de esta jornada incluye asimismo la clausura del Foro de Alto Nivel Celac-África, que reunió desde el pasado miércoles en esta capital a delegaciones de ambas regiones con el objetivo de establecer o fortalecer alianzas en el ámbito de la cooperación.

Para mañana, durante la celebración de la X Cumbre, se realizará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Uruguay.

Asimismo, se prevé la adopción de la Declaración de Bogotá, documento en el que se espera queden plasmados “los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe”, según divulgó la Cancillería de Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también apuntó que entre los avances promovidos durante el último año por el país neogranadino se destaca el impulso a una agenda regional centrada en el desarrollo sostenible y la transición energética justa.

Resaltó además la entidad que Bogotá fue sede de la VII Reunión Ministerial de Energía, en la que los países avanzaron en el diálogo sobre integración energética regional y en iniciativas como el Plan de Interconexión Eléctrica Regional, además de explorar la creación de un tratado de integración energética para América Latina y el Caribe.

Estos esfuerzos también contribuyeron a fortalecer la proyección internacional de la región, al posicionar la energía y la sostenibilidad como ejes del diálogo con socios extrarregionales, particularmente en espacios como el Foro Celac–China y la Cumbre Celac–Unión Europea, resumió.

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