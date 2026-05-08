Unión Eléctrica pronostica afectación de 1 720 MW para horario pico nocturno

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La Unión Eléctrica pronostica para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 510 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 690 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 720 MW en este horario.

También para este momento del día se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté (en proceso de arranque), con 50 MW; la entrada de la unidad 5 de Energás Jaruco, con 30 MW; y el completamiento de la unidad 6 de Energás Jaruco, con 30 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 400 MW, la demanda de 2 740 MW, con 1340 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 350 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté, y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Existen 345 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1876 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4232 MWh, con 598 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

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