Evalúa Consejo de Estado Programa Económico y Social 2026 (+ Fotos y Video)

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El Consejo de Estado constató este jueves la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026, en sesión encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de ese órgano, con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, y del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Según precisó la web institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Marrero Cruz explicó que desde la reunión anterior, en febrero, se trabajó en la culminación de la actualización del Programa, en las directivas para enfrentar el desabastecimiento de combustibles y en la consolidación de componentes adicionales al Plan de la Economía y al Presupuesto del Estado.

Señaló que el documento fue enriquecido con 10 objetivos generales, 111 específicos, 505 acciones y 309 indicadores y metas, resultado del proceso de consulta popular y de las propuestas de la población.

Nancy Acosta Hernández, jefa de la Dirección de Atención a las Administraciones Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros, informó sobre la implementación del objetivo general número cinco: “Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial”, sustentado en dictámenes de comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Acosta Hernández precisó que el propósito central es impulsar el desarrollo económico y social desde municipios y provincias, mediante redes de actores con capacidad de transformación y el uso de la ciencia y la innovación, con amplia participación popular.

Entre las disposiciones normativas aprobadas mencionó el decreto 140 ‘De la Descentralización de Competencias y Transferencia de Recursos hacia los Territorios” y el decreto 148 «Modificativo del Decreto “De la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial”», junto a otras resoluciones complementarias.

En la sesión se aprobaron las pautas generales del movimiento popular-participativo “Mi Barrio por La Patria”, con tres frentes de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo, según explicó Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento cubano.

Esteban Lazo subrayó la relevancia de este movimiento para acompañar la materialización del Programa Económico y Social del Gobierno en 2026, con unidad y creatividad desde el ámbito local, motivado por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el aniversario 50 del sistema del Poder Popular.

El Consejo de Estado aprobó además el decreto ley modificativo de la Ley número 1307, que dispone el cambio de denominación del Instituto Superior de Relaciones Internacionales a Universidad de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, según explicó Walter Baluja, ministro de Educación Superior, acompañado por Rogelio Sierra, rector de esa institución.

También se examinó el cumplimiento de la Ley número 132 sobre la organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales y Consejos Populares, así como la valoración del acuerdo X-23 relativo al vínculo de los diputados con los electores.

Finalmente, el Consejo de Estado trasladó reconocimiento y agradecimiento a la iniciativa “Nuestra América, Convoy a Cuba”, integrada por parlamentarios de diversos países y eurodiputados, por su respaldo y solidaridad con Cuba frente al bloqueo.

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