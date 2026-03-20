Los 80 de Pedro Méndez (+Audio y fotos)

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Por: Oscar Salabarría

Detrás de los apodos cariñosos de Pedro Melaíto, Pedro Fillo o Pedro Microbio se esconde un grande: Pedro Méndez Suárez. Nacido hace ocho décadas en Placetas, este caricaturista es Premio Nacional de Periodismo José Martí (2016) y Premio Nacional del Humor (2018), una figura insigne de nuestra cultura que, rodeado de amigos, de familia y de eminentes personalidades de las artes villaclareñas, celebró su cumpleaños 80 colmado de cariño y de abrazos.

Pero su historia no empezó con las caricaturas. Antes de dibujar la realidad, sus manos torcieron tabaco en su natal Placetas y, en 1961, empuñaron el lápiz para enseñar a leer en las montañas del Segundo Frente Oriental Frank País, en Holguín.

Su vínculo con el periodismo nació en 1965 como corresponsal voluntario de Juventud Rebelde. Sin embargo, su gran hito llegaría el 20 de diciembre de 1968, cuando fundó en el periódico Vanguardia el suplemento humorístico Melaíto.

Bajo su dirección durante 44 años, Melaíto se convirtió en una de las publicaciones de su tipo más prestigiosas de Cuba y la más longeva del interior del país.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa y la Gobernadora Milaxy Yanet Sanchez Armas, asistieron a la celebración, en la cual también estuvo presente Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura; Ricardo Riverón Rojas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en esta central geografía; así como eminentes personalidades de las artes, las letras y la gráfica aquí.

Gracias Pedro Méndez, por tanto, arte y por retratarnos siempre con una sonrisa.

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