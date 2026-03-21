Presidente Díaz-Canel asiste a intercambio con representantes del Convoy Nuestra América

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostiene un encuentro con integrantes del Convoy Nuestra América, expresión viva de la solidaridad internacional con la Isla frente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el valor de la solidaridad expresada por los integrantes del Convoy Nuestra América, subrayando que su presencia en la Isla constituye una muestra profunda de amistad, sensibilidad y compromiso humano con el pueblo cubano.

Durante el intercambio, el mandatario reconoció entre los asistentes a viejos amigos de Cuba, protagonistas de numerosas batallas en defensa de la Revolución, junto a nuevas generaciones de jóvenes que se suman hoy a esas causas.

«Eso es muy alentador —aseveró—, porque lo que estamos defendiendo no es solo a Cuba, sino también las luchas justas de los pueblos del mundo».

En ese sentido, enfatizó que los debates actuales trascienden las fronteras nacionales y abarcan causas como la del pueblo palestino y la de todas las naciones que enfrentan la injusticia, la agresión y las políticas hegemónicas. Alertó sobre un escenario internacional donde la guerra y la imposición intentan prevalecer sobre el multilateralismo, y donde a quienes piensan diferente se les pretende silenciar.

El Presidente denunció además la normalización de la violencia en el ámbito mediático global, con imágenes cotidianas de conflictos y masacres contra pueblos indefensos, lo que refuerza la necesidad de una solidaridad activa y consciente.

Agradeció especialmente la presencia de los jóvenes, cuya participación evidencia la continuidad del movimiento solidario internacional. «Su apoyo nos fortalece, nos llena de alegría y reafirma una convicción esencial: Cuba no está sola», afirmó.

Asimismo, reiteró que, pese a los intentos del imperialismo por aislar a la Isla —repitiendo estrategias ya fracasadas desde los primeros años de la Revolución, tras la victoria en Invasión de Playa Girón—, el respaldo de los pueblos del mundo demuestra la vigencia de la causa cubana.

El mandatario extendió un reconocimiento especial a México, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano, por su firme y sostenido apoyo a Cuba en momentos complejos, reafirmando los históricos lazos de hermandad entre ambas naciones.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostiene un encuentro con integrantes del Convoy Nuestra América, expresión viva de la solidaridad internacional con la Isla frente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Los activistas, procedentes de diversos países, arribaron recientemente a Cuba con un mensaje de respaldo al pueblo cubano y de rechazo a las medidas coercitivas que buscan asfixiar la economía nacional y afectar la vida cotidiana de sus ciudadanos. Durante su estancia, han desarrollado un amplio programa de intercambios y acciones solidarias.

Al darles la bienvenida a los participantes, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos expresó que el Convoy Nuestra América «nos acompañan para tender puentes de hermandad, denunciar el bloqueo y reafirmar que los pueblos unidos son invencibles».

«La convocatoria, capacidad de movilización y masivo apoyo han sido extraordinarias», demostrado en que hoy nos acompañan alrededor de 650 visitantes de 33 países, representando a más de 140 organizaciones sociales, culturales y solidarias, afirmó el Presidente del ICAP.

Agregó en sus palabras, «hay aquí como parte del convoy diputados, legisladores, embajadores, jóvenes, artistas, intelectuales y activistas de prácticamente todos los continentes. Esta es la dimensión real de la solidaridad internacionalista, reafirmó.

Esta -dijo- es la dimensión real de lo que representa la dignidad de Cuba para el mundo.

«Cada uno de ustedes trae consigo, no solo un mensaje de solidaridad sino también una historia de lucha, de compromiso con la justicia social y de defensa de la soberanía de los pueblos», resaltó.

Durante el encuentro, los delegados del Convoy Nuestra América intercambiarán con la máxima dirección del país.

Asisten, además, a este intercambio los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, otros dirigentes del partido, de las organizaciones de masas y juveniles.

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