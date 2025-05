“Se acabó la fiesta”: Kiyosaki declara el “fin” del dólar

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

El reconocido inversor estadounidense Robert Kiyosaki ha lanzado una contundente advertencia sobre el estado de la economía estadounidense, afirmando que el “fin” ya ha llegado y que la próxima etapa será la hiperinflación.

“¿Qué pasaría si organizaras una fiesta y no se presentara nadie? Esto es lo que pasó ayer. La Reserva Federal celebró una subasta de bonos estadounidenses y nadie se presentó”, escribió Kiyosaki en X.

THE END is HERE:

WHAT if you threw a party and no one showed up?

That is what happened yesterday.

The Fed held an auction for US Bonds and no one showed up.

So the Fed quietly bought $50 billion of its own fake money with fake money.

The party is over. Hyperinflation is…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 21, 2025