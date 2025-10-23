Santiago se prepara para afrontar posible impacto de Melissa

Compartir en

El Grupo Temporal de Trabajo de la provincia indómita se prepara para enfrentar el posible impacto de la hasta ahora Tormenta Tropical Melissa

SANTIAGO DE CUBA.-La limpieza de tragantes, cauces de ríos y otros entornos para reducir las vulnerabilidades, y la protección de las personas y los recursos de la economía, son algunas de las medidas indiciadas por el Grupo Temporal de Trabajo de la provincia indómita para enfrentar el posible impacto de la hasta ahora Tormenta Tropical Melissa.

Al mismo tiempo se monitorea el estado de las presas, cuya cantidad de agua ha aumentado tras las lluvias de las últimas semanas, y se labora en acciones de mantenimiento en la infraestructura de algunas, como acontece en la salida de la galería de la Gilbert, que se encuentra a más del 50 % de su capacidad de llenado y que en la provincia asciende a más de 529 millones de metros cúbicos, para un 75, 9 %, informó la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico local.

Autoridades políticas y gubernamentales del territorio recorren las comunidades, chequean la implementación de lo acordado e intercambian con la población, tal como aconteció en las zonas de Baconao, en el municipio cabecera, y Cañizo, en Guamá, donde Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, primera secretaria del Comité Provincial del Partido y Gobernador, respectivamente, dialogaron con sus moradores, respondieron a inquietudes y constataron los preparativos ante el evento meteorológico.

