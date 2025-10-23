Presentan recorrido del Tour de Francia 2026 con partida en Barcelona

Compartir en

Los organizadores del Tour de Francia de ciclismo presentaron hoy en París el recorrido de la edición 113 de la carrera por etapas más seguida del mundo, la cual arrancará en la ciudad española de Barcelona.

El comienzo será inédito, tanto por el punto de partida en la urbe catalana como por las características de la primera de las 21 etapas en el calendario, una contrarreloj por equipos a 19 kilómetros.

En el Palacio de los Congresos de París y ante más de tres mil espectadores terminó la espera, con la divulgación del programa del clásico señalado del 4 al 26 de julio del año próximo, que tendrá su cierre tradicional en la avenida de los Campos Elíseos, en la Ciudad de la Luz.

La montaña será una vez más protagonista, escenario de las batallas decisivas en los Pirineos, el Macizo Central, el Jura y los Vosgos, antes de la escalada siempre espectacular de los Alpes, donde espera el coloso Alpe d’Huez.

Desde ya los amantes del ciclo se preguntan si continuará el duelo de gigantes entre el esloveno Tadej Pogacar, ganador del Tour de Francia en 2020, 2021, 2024 y 2025 y el danés Jonas Vingegaard, triunfador en 2022 y 2023.

