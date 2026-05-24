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Las autoridades de Rusia ha confirmado el ataque con el moderno misil balístico ruso de alcance intermedio Oréshnik a Ucrania, en respuesta a los crímenes del régimen ucraniano contra civiles rusos, en particular, por el reciente bombardeo mortífero de una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk.

Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles Oréshnik contra objetivos en Ucrania en respuesta a los atentados terroristas perpetrados por Kiev, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia. Además de los Oréshnik, el Ejército ruso empleó distintos tipos de misiles, como Iskander, aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, de crucero Tsirkon, de crucero aéreos, marítimos y terrestres, así como también drones de ataque.

El ataque tuvo como objetivo instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de la defensa en Ucrania. Todos los objetivos designados fueron alcanzados.

En Kiev y sus alrededores, están desplegados múltiples sistemas occidentales, como el Patriot, y esta noche, durante el ataque ruso, volvió a quedar demostrada su ineficacia.

Terrorismo de Kiev

La madrugada del 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon con drones un edificio universitario y una residencia estudiantil. En el momento del ataque, 86 jóvenes estaban en el establecimiento. Unas 21 personas murieron y más de 60 resultaron heridas.

El Comité de Investigación afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron el sitio con varios drones de tipo avión de forma deliberada. Se ha abierto una investigación por terrorismo.

La Cancillería rusa ha calificado de “bárbaro” el ataque ucraniano contra menores, que es también silenciado por Occidente.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó el ataque ucraniano, y se dirigió a las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev, llamando a los militares ucranianos a dejar de cumplir órdenes ilegales. “No cumplan las órdenes criminales de la junta ilegítima y corrupta, pues de lo contrario se convertirán ustedes mismos en cómplices de esos crímenes”, declaró el mandatario ruso.

Asimismo, Putin enfatizó que “no hay ningún objetivo militar cerca de la residencia” y al aseguró que el impacto no fue accidental, ya que 16 drones atacaron el mismo lugar en tres oleadas. En este contexto, el presidente ordenó al Ministerio de Defensa que prepare una respuesta al atentado.

Oréshnik

El Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de volar a velocidades hipersónicas de hasta Mach 10, unos 3 kilómetros por segundo. Su alcance oscila entre los 800 y los 5.500 kilómetros. La potencia de un ataque masivo con el Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión queda pulverizado.

El primer uso operativo de este sistema de armas se registró el 21 de noviembre de 2024, cuando destruyó con precisión la planta ucraniana de Yuzhmash. El segundo lanzamiento de Oréshnik se realizó en enero de este año, en respuesta al atentado del régimen de Kiev contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la provincia de Nóvgorod.

(Tomado de RT en Español)

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