El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, confirmó hoy que el Ejército ruso logró controlar 12 localidades ucranianas, en la primera quincena de febrero.

«Durante las dos semanas de febrero, a pesar de las duras condiciones invernales, las unidades y formaciones militares de la agrupación conjunta de tropas han liberado 12 poblaciones, más de 200 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control», destacó el alto cargo castrense del gigante euroasiático.

Al respecto, especificó que la última zona puesta bajo el mando ruso este domingo fue Tsvetkóvoye, en la provincia de Zaporozhie, donde ejercen sus acciones la agrupación Este.

Guerásimov detalló que, como parte de la operación, fue eliminada «una gran cantidad» de tropas y de equipos militares ucranianos, quedando destruidos dos puntos de control de drones.

“Si bien las fuerzas rusas encontraron una feroz resistencia, lograron crear un baluarte para continuar la liberación del territorio de la provincia» que pasó a ser rusa en 2022, acotó

Asimismo, argumentó que los combates más intensos se libran en la zona bajo responsabilidad del grupo de tropas Centro, el cual desarrolla una ofensiva en la dirección de la localidad de Dobropolye.

De igual modo, continúa la liberación de las localidades de Novy Donbass y Béletskoye, mientras que en Gríshino, unidades de asalto están eliminando en combates callejeros a las formaciones enemigas que mantienen allí sus posiciones, especificó el jefe militar.

Igualmente, añadió que las unidades llevan a cabo operaciones militares para controlar los asentamientos de Novopávlovka y Novopodgórnoye

Guerásimov, destacó que paralelamente, las tropas del Norte siguen ampliando la franja de seguridad en las áreas fronterizas de las provincias ucranianas de Sumy y Járkov. En estos territorios ya están bajo el mando ruso las ciudades de Popovka, Sídorovka y Chugunovka.

En cuanto a la agrupación de tropas Oeste, despliegan operaciones ofensivas en un amplio frente dentro de su zona de responsabilidad, lanzando ataques contra los restos del grupo enemigo bloqueado en la orilla oriental del río Oskol. En esta franja han controlado el poblado de Glushkovka

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor de Rusia señaló que en el terreno de Krasny Limán se completan las agresiones para liberar las localidades controladas por formaciones enemigas.

Guerásimov comentó que los efectivos del grupo Sur avanzan en dirección a Slaviansk, ciudad clave en Donbás, mientras se completa la limpieza de Reznikovka y continúa la eliminación de formaciones de Kiev en Konstantínovka.

Al unísono, enfatizó que la agrupación de tropas Este desarrolla una ofensiva en la parte oriental de la provincia de Zaporozhie.

«En un intento por detener nuestra ofensiva, el mando enemigo ha trasladado a esta dirección a las unidades de asalto mejor preparadas de otras zonas. La agrupación de tropas repele con seguridad los ataques del enemigo, que está sufriendo pérdidas considerables», reportó el representante militar.

En ese contexto, agregó que, en lo que va del presente mes, en el espacio de responsabilidad de este bloque han sido redimidas las localidades de Staroukráinka, Pridorázhnoye, Zalezníchnoye y Tsvetkovoye.

Asimismo, declaró que el colectivo de efectivos del Dnepr también continúa con sus acciones ofensivas en el área de Zaporozhie, donde han sido controladas las localidades de Magdalínovka, Primórskaya y Zapásnaya.

El jefe del Estado Mayor de Rusia resumió que el Ejército ucraniano no es capaz de compensar las «importantes» bajas que sufre en el frente del conflicto armado, donde las fuerzas rusas avanzan «en todas las direcciones», afirmó.

