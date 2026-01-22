Rusia exige a Trump explicaciones por “arma secreta” usada en Venezuela

“Habrá que escuchar las explicaciones sobre lo que quiere decir el presidente de Estados Unidos”, planteó el miércoles Dmitri Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, desde Moscú, subrayando la expectación en Rusia por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una supuesta “arma de las que nadie sabe” que habría sido utilizada durante la agresión militar contra Venezuela el 3 de enero.

Peskov explicó que los servicios pertinentes de Moscú han comenzado a “recopilar” y analizar la afirmación de Trump de que Estados Unidos posee armas “de las que nadie sabe”.

Esto lo dijo el mandatario en respuesta a una pregunta de una periodista de NewsNation sobre el “cañón sónico” que supuestamente utilizaron los militares estadounidenses durante el ataque a Venezuela, que concluyó con el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, además de dejar más de un centenar de muertos, entre civiles y militares.

“Y yo digo que probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar”, aseguró el mandatario estadounidense.

Según relató Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, “hace dos semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro… quedaron completamente desorganizados”, expresando que los sistemas de defensa venezolanos quedaron “completamente desorganizados” y no lograron responder a la ofensiva.

Ha habido informes sobre el uso de un arma sónica desde que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que un dispositivo utilizado en la redada había dejado a soldados venezolanos sangrando por la nariz y vomitando sangre.

La agresión estadounidense, bajo el pretexto de lucha contra el narcoterrorismo, apuntó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, con un saldo de al menos cien muertos, entre ellos 32 militares cubanos que custodiaban al jefe de Estado venezolano. Sus restos fueron repatriados y homenajeados en La Habana, donde el presidente Miguel Díaz‑Canel los recordó como “titanes hasta en su última batalla”.

Caracas denunció que la “gravísima agresión militar” estadounidense tuvo como objetivo real apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y minerales, y quebrar la independencia política de la nación

Por su parte, Trump intentó justificar la acción como un ataque “quirúrgico”, aunque no notificó la operación al Congreso estadounidense, lo que ha generado críticas internas por violar procedimientos constitucionales.

El Kremlin, al exigir explicaciones, ha dejado claro que la exhibición de poder militar de Trump no solo constituye una amenaza para Venezuela, sino también para la estabilidad internacional, al introducir armas “nunca antes vistas” en un escenario de guerra.

Asimismo, la Cancillería rusa instó a que se garantice a Venezuela el derecho a decidir su destino sin intervención externa, un principio respaldado también por otros aliados como Irán y China, que exigieron la liberación inmediata de Maduro y Flores.

Analistas internacionales señalan que la alusión de Trump a un arma desconocida —en un contexto diplomático altamente polarizado— busca consolidar su imagen militarista, pero ha provocado un rechazo global y amplificado la condena de violaciones al derecho internacional.