Falleció el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

El Instituto Cubano de la Música dio a conocer la noticia del fallecimiento del destacado cantante Alfredo Rodríguez (1951-2026).

“Alfredito, deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron. Su recuerdo vivirá siempre en los corazones de quienes siguieron su vida artística”, señaló la institución en redes sociales.

Rodríguez fue una figura clave en el panorama musical cubano durante las décadas de 1970 y 1980.

Lleguen sentidas condolencias a sus familiares y amigos.

