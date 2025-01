¿Resulta efectivo el Lisinopril?

Compartir en

El costo-beneficio y la efectividad de este fármaco en el control de la HTA, responde a las dudas de la población, con su inclusión progresiva en el cuadro básico de medicamentos del Sistema de Salud cubano. Compartimos opiniones de la Dra. Dania Pedraza Alejo, voz autorizada sobre el tema.

Cienfuegos resultó una de las primeras provincias en implementar el cambio en el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) -Lisinopril por Enalapril y Captopril- . El medicamento en cuestión se está produciendo en el país, con la aprobación de la entidad reguladora, Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), y los pacientes tienen interrogantes sobre su efectividad.

Comoquiera que la HTA resulta una enfermedad crónica no transmisible, demasiado común y de riesgo en la situación de salud de la población cubana-entre las más envejecidas de América Latina-, y cienfueguera en particular, 5 de Septiembre se acerca a la Dra. Dania Pedraza Alejo, jefa del departamento de Enfermedades Crónicas no transmisibles del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y una experimentada profesional de la Medicina Familiar.

“El Lisinopril es un similar de los medicamentos anteriores, pertenece al mismo grupo farmacológico de estos, con efectos adversos parecidos, pero tiene un costo-beneficio que facilita producir más con menos materia prima. Con dosis más bajas se obtienen mayores cifras de control de la patología; es decir, tiene acción retard que no la tiene el Enalapril, que su vida media no alcanza las 24 horas”.

La especialista destacó que “el cambio en la dispenzarización en la provincia se desarrolló de manera gradual, comenzó por el policlínico del Área tres de Salud, y se extendió luego a Palmira, y más adelante al Área dos. Cuando el fármaco estuvo Certificado entonces se aplicó al resto de la provincia.

“Todo cambio genera reacción, por lo que resulta preciso esclarecer que su uso es para pacientes hipertensos mayores de 18 años, buscando las mejores evidencias científicas. Por poner un ejemplo de su uso en el mundo, el Kaisser Permanente (https://espanol.kaiserpermanente.org/es/front-door), prestigioso proyecto médico en EE.UU., usa el Lisinopril asociado a un diurético, y exhiben las mejores cifras de control a nivel global”.

Sobre las formas de empleo Pedraza Alejo afirma que “en eso se ha pensado con evidencias y base científica para certificar el medicamento: Lisinopril con Hidroclorotiazida, tal como funciona el resto del mundo, una sola dosis y con mayor efecto. El cambio requiere seriedad, se trata de un proceder médico y no de actualizar un certificado (tarjetón) en la farmacia; los pacientes deben ser evaluados y calcular la dosis que llevan. El 92 por ciento de quienes iniciaron este tratamiento, se controlan con media tableta al día, incluso un grupo de personas hipertensas ‘resuelven’ con un cuarto de la tableta, y otros han necesitado elevar la dosis.

“La atención médica en personalizada, insisto, no es solo un trámite en la farmacia, el paciente tiene que verse con el médico, chequearse las cifras de tensión arterial durante una semana, y entonces indicar la dosis. En diciembre faltó el fármaco, pero ya se evalúa el proceso de transportación a la provincia. La mejor garantía es tenerlo en la red de farmacias y adquirirlo cada dos meses.

“Reitero sobre el cuidado en el riesgo cardiovascular de los enfermos, por lo que deben acudir al médico. Solo se reportan cuatro casos de reacciones adversas y se ha actuado en consecuencia. Somos un país pobre y necesitado, por lo que el costo-beneficio, importan”.

