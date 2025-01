Reportan que comienzan a ceder los incendios en Los Ángeles, EE.UU.

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

Eaton ha resultado ser uno de los focos más mortíferos, arrasando con más de 4.600 edificaciones y dejando unos 500 heridos.

Los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, ubicada en el occidental estado de California, empezaron a disminuir, este miércoles, y los bomberos se esfuerzan en controlar dos de los focos más devastadores, mientras las autoridades combaten los hurtos.

LEA TAMBIÉN:

En gran parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, la tarde del miércoles se extinguió la alerta roja por incendios, aunque se anticipa que los vientos intensos se mantendrán hasta el jueves, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta ahora, el total de víctimas mortales de esta catástrofe es de 25 personas, y según Robert Luna, el alguacil del condado de Los Ángeles, todavía existen 26 desaparecidos, 20 en la zona de Eaton y seis en la de Palisades.

El fuego en Eaton, situado en Altadena, ha sido controlado en un 45 por ciento según el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire), consiguiendo de esta manera un progreso del 10 por ciento en comparación con el martes.

Eaton ha resultado ser uno de los focos más mortíferos, arrasando con más de 4.600 edificaciones y dejando otros 500 heridos. No obstante, las autoridades alertan que estos números podrían aumentar.

El fuego en Palisades ha sido controlado en un 21 por ciento y hasta ahora se ha confirmado que al menos 1.280 construcciones han sido devastadas y más de 200 han sufrido daños en las aproximadamente 9.600 hectáreas quemadas.

Igualmente, el fuego de Auto, que se propagó por más de 24 hectáreas en el condado de Ventura, fue controlado en un 85 por ciento este miércoles y los bomberos lograron apagar un incendio en el condado de San Bernadino, que pudo consumir 12 hectáreas.

El agente Luna informó este miércoles que se han arrestado a 44 individuos sospechosos en las áreas impactadas de Eaton (36) y Palisades (8), garantizando que el confinamiento en las áreas de evacuación seguía vigente.

«Si no perteneces allí, no vives allí, mantente fuera del lugar. No hay razón para que estés allí, y serás objeto de arresto si estás sin tener nada que hacer», aseguró Luna.

Visitas: 41