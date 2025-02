Remeros de Cienfuegos se preparan para primera prueba del año

Compartir en

El Campeonato Nacional de Remoergometría será la primera competencia oficial donde tomarán parte los remeros de Cienfuegos.

Luego de ceder el liderazgo en 2024, siete atletas de la Perla del Sur entrenan fuerte con el objetivo de recuperar la corona en esa modalidad, el evento que como de costumbre acogerá el balneario de Varadero, esta vez a finales del mes de marzo.

Magdiel Rodríguez Santana, laureado entrenador del territorio, prepara a sus bisoños juveniles que tomarán parte en la justa.“Desde hace un tiempo el certamen nacional de Remoergometría incluye a atletas juveniles y escolares, que también aportan al resultado general de la provincia. Ahora tomarán parte tres remeros de la categoría junior, todos con grandes potencialidades, por lo que hemos reforzado su preparación para que rindan un buen desempeño. Es la primera competencia del año y claro que iremos en busca del primer lugar”, expresa el técnico.

Yansulier Barrizonte es uno de los muchachos que asistirá al evento, y confía en regresar con un buen resultado. “Me estoy esforzando mucho y sé que puedo hacerlo bien. Esa es mi posibilidad de ingresar en las filas del equipo nacional, sin dudas mi gran sueño, y no la voy a desaprovechar. Todos estamos conscientes de lo que significa, pues se trata de la arrancada competitiva para el remo, y poner en alto el nombre de Cienfuegos es un compromiso”.

Por su parte, Leanisvel Avilés, otra de las atletas de perspectiva inmediata, representará al sexo femenino. “No veo la hora de que llegue la competencia. Desde que retornamos a la escuela me he entregado con todo a las prácticas. Sabía que teníamos déficit de preparación y por eso no he descansado para recuperar el tiempo perdido. Entreno doble sesión, y si me piden otra, ahí estaré. Lo importante es llegar en buena forma, y esa es una prueba muy técnica, sobre todo. Por ello estamos limando todos los detalles posibles, para conseguir un buen resultado”.

Históricamente, Cienfuegos destaca entre las principales potencias del remo cubano. Durante décadas lideró el accionar en Juegos Escolares y Juveniles, además de sumar innumerables lauros entre mayores y hasta en justas para veteranos. Muchos de los hijos de esta tierra han representado a Cuba en la arena internacional con excelentes resultados.

No obstante, en los últimos años esa hegemonía ha comenzado a diluirse, por diversos motivos, y hoy es Matanzas el que comanda las tablas de posiciones, aunque en honor a la verdad los nuestros se mantienen en la batalla.

De ahí la importancia de arrancar con buen pie en este evento que acoge Varadero. Podría significar el inicio del repunte del remo de Cienfuegos, una disciplina que en la Perla del Sur constituye algo mucho más que un deporte.

