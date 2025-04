Reinas en el cielo de Cienfuegos

Compartir en

El primer Concentrado de Paracaidismo para Mujeres tuvo como sede a la ciudad de Cienfuegos recientemente, y por supuesto, especiales vivencias quedaron como recordatorio de un evento que apuesta por la incorporación paulatina de las mujeres a los deportes extremos.

“Llegando el momento de ir a la puerta y lanzarme, era como un batido de emociones; sentir el flujo del aire sobre los mil 200 metros de altitud, a veces te hace repensar lo que estás a punto de hacer”, fueron las palabras de la pinareña Melissa Laura P. Ramírez, una de las 42 compañeras que participaron en el I Concentrado de Paracaidismo para Mujeres que se efectuó en Cienfuegos durante los primeros días del mes de marzo pasado, el cual superó todas las expectativas, según las declaraciones de sus principales organizadores.

Niuvis Roque González fue una de ellas, vicepresidenta de la Filial Provincial de los Deportes Aéreos en Cienfuegos, quien dio amablemente sus testimonios al Periódico 5 de Septiembre, en los que dejó claro, entre otros aspectos puntuales, los anhelos del club perlasueño para próximas ediciones: sumar adeptos y lograr que las mujeres se apasionen con este tipo de actividades.

“El club cienfueguero fue inaugurado el 27 de enero de 2024, y entre la dirección de acá y Eutimio Pérez Barrera, presidente de la Federcación Cubana de Paracaidismo Deportivo (FCPD), surge la iniciativa del concentrado, que busca fortalecer la presencia femenina en este deporte de alto riesgo, la cual hoy es muy exigua, si tenemos en cuenta que el Equipo Cuba lo conforman solo cuatro miembros, veteranas todas, con más de 50 años.

“El mes de marzo era ideal ya que podíamos aprovechar como trampolín el Día Internacional de la Mujer”, afirmó Roque.

“Inicialmente el peso recayó sobre el club de la provincia, pero una vez que las personas se empaparon sobre el tema a través de las redes sociales, mucha más gente se fue enamorando de la idea. Además de que contamos con el apoyo del FCPD y del Club de Aviación, aunaron esfuerzos también Cuba Deportes S.A, la Sociedad Andalucía Cuba, el Inder, el Partido, el Gobierno y por supuesto la Federación de Mujeres Cubanas”, alegó.

Con la nueva sumatoria, el evento sobrepasó las perspectivas con las que había iniciado, que consitía básicamente en que las 42 mujeres participantes saltaran; entre veteranas, las dos invitadas que fungieron en calidad de juezas y las distintas muchachas que representaron a los diferentes clubes provinciales.

Se fueron satisfechas no solo por eso, sino que pudieron hacerlo de manera gratuita, afirmó asimismo Roque. En este punto, aclaró varios aspectos que caracterizan al ámbito de marras, entre ellos la cuestión de los saltos, que tienen la característica de ser autofinanciados. Sin embargo, para la ocasión, con el auxilio de varias entidades, se logró que esas horas de vuelo fueran gratis para todas las participantes.

El pago de acuerdo con la vicepresidenta de la filial fue asumido por la ENSA (Empresa Nacional de Servicios Aéreos), y como un plus distintivo, se diseñó un programa variado, atractivo, que incluyó un tour citadino por áreas representativas de la Perla del Sur, más una cena especial concebida para el 8 de marzo, con obsequios de distintos colaboradores.

La atención por parte de los cienfuegueros estuvo espectacular, y la ciudad se ve más bella desde allá arriba, es maravillosa, y no se compara con nada que haya visto en los saltos anteriores que he hecho. Siempre estuve al pendiente de echar un ojo por la ventanilla del avión mientras tomábamos la altura apropiada. Ver el contraste entre el agua, con sus barquitos pesqueros y buques; más los poblados, los edificios, la termoeléctrica, era algo que me relajaba, expresó también a este periodista la joven pinareña.

Múltiples impresiones dejó este concentrado en el resto de las muchachas, como las de Liannis Michel de la Torre, quien se sintió deseosa por participar desde el inicio. Sabía que allí nos reuniríamos varias generaciones de paracaidistas y que tomaríamos conocimientos, consejos y experiencias previas de los más veteranos.

“Desde nuestra llegada la atención fue estupenda por parte del personal de la villa y los organizadores. Cada día que pasamos fue de aprendizaje continuo, en lo teórico y en lo práctico, rompiendo siempre nuevas barreras y mejorando técnicas. Estuvieron al pendiente en todo momento los instructores con cada detalle, y fueron poco a poco tocando los temas de interés global con suma metodología, aseguró.

Por su parte, Ana María Pérez Rodríguez, de Las Tunas, consideró que, El encuentro de manera general fue una experiencia enriquecedora donde se fomentó el compañerismo. Creo que es de vital importancia para romper estereotipos de género y que las mujeres se sientan cada vez más motivadas en áreas que han sido tradicionalmente masculinas, sin dejar de lado el hecho del fortalecimiento de la autoestima a través del desafío físico y mental que implica el paracaidismo.

Otra de las testimoniantes fue Bleynis Egües Dueñas, quien tuvo la experiencia del pilotaje y según sus palabras, se vio reflejada en los rostros de sus compañeras, “porque así como ellas aman saltar al vacío en un paracaídas, yo amo volar una aeronave”, afirmó.

“Tengo fe en que este fue solo el comienzo. De esta manera debemos apoyar y alentar actividades sanas donde sea la mujer cubana la protagonista, y así demostrar que también pueden reinar en una disciplina de naturaleza muy exigente. Me llevo las experiencias; las lágrimas de emoción, la superación de las metas, miedos y límites del cuerpo y la mente”, estimó Egües también.

El éxito y los cielos que aún faltan por volar

Fue tanta la aprobación de la que gozó el concentrado, que ya fue lanzada la convocatoria para su segunda edición, que también tendrá como protagonista a la Perla del Sur durante marzo del año próximo, además de que ya está incluído en la programación oficial de los eventos más sobresalientes de 2026.

En vista de que estas actividades se encarecen mucho con el paso del tiempo, de acuerdo a lo expresado por Niuvis Roque, para la segunda convocatoria se exhortó que cada club trace sus propias estrategias en función de que la membresía, tenga más oportunidades y experiencias con los saltos. “El club de Pinar del Río, por ejemplo, efectúa saltos todos los meses, hasta tres jornadas a veces. Con las particularidades de cada uno, se debe tratar desde el punto de vista económico, de que esas jóvenes que ya se iniciaron en el paracaidismo lo sigan haciendo de manera frecuente”, aseveró.

En este sentido, no todas las provincias poseen clubes, y la dinámica para efectuar el paracaidismo hoy en Cuba no es “coser y cantar” como pudiera pensarse. Por ejemplo, a algunos territorios como Cienfuegos y Villa Clara se les dificulta gestionar los saltos, ya que para poder hacerlos deben trasladar el avión desde Colón, en Matanzas, lo cual encarece todo el proceso ya que deben pagarlo a través de un tercero.

Este periódico dará continuidad al tema del paracaidismo próximamente, y sumará las anécdotas de otras reinas de las alturas que participaron en el I concentrado, historias de superación como la de Ilena Acuña Mendoza, las cuales marcaron sus vidas para siempre.

