Recibió Esteban Lazo a Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido bielorruso

«Su visita es símbolo de la eterna amistad entre Cuba y Belarús», aseveró el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al recibir a Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido bielorruso Bélaya Rus.

En el Capitolio Nacional, acompañado por la vicepresidenta del legislativo Ana María Mari Machado y la Coordinadora de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, Marta Hernández Romero; subrayó la importancia de fortalecer los lazos interparlamentarios como vía para consolidar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

En ese sentido, destacó que “la unidad en la diversidad” debe ser el principio que guíe las relaciones entre ambos países, en defensa de la soberanía, la paz y el desarrollo.

El presidente del Parlamento agradeció especialmente el respaldo de Bélaya Rus a la causa cubana frente al bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, así como la presencia de su delegación en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, que sesiona en la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López”, en La Habana.

Chemodanova, por su parte, reiteró el compromiso de su organización política con el fortalecimiento de los vínculos entre Cuba y Belarús, y expresó su disposición a impulsar proyectos conjuntos desde el ámbito legislativo, que contribuyan al desarrollo económico y social de ambos pueblos.

Resaltó, asimismo, su nación apuesta por una articulación más sólida entre fuerzas políticas progresistas, y que el intercambio parlamentario puede ser un canal eficaz para defender los intereses nacionales, preservar la paz y promover el desarrollo sostenible.

El encuentro entre Esteban Lazo y Olga Chemodanova se inscribe en la agenda de trabajo de la delegación bielorrusa en Cuba, que incluye su participación en el I Festival Internacional Granma Rebelde y otras actividades orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

