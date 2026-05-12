Realiza centro científico estudios sobre las playas

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El Departamento de Gestión Costera del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (Cisat) de la provincia de Holguín desarrolla un estudio del litoral basado en el aumento del nivel del mar, una de las consecuencias del cambio climático.

Ridel Rodríguez Paneque, Doctor en Ciencias e investigador titular del CISAT, refirió a la ACN que el 58 por ciento de los balnearios del territorio, un total de 38, podrían desaparecer o sufrir afectaciones críticas al cierre del presente siglo debido a este fenómeno.

Señaló que, aunque el estudio solo evalúa el aumento del nivel medio del mar, la erosión costera es un proceso multifactorial donde intervienen diversos factores en el desgaste de la línea de litoral.

La investigación no constituye una alerta ambiental, sino que propone una reevaluación del modelo actual y sugiere dos ejes de acción urgentes enfocados en la diversificación económica y la sostenibilidad territorial, ante la vulnerabilidad de estos espacios, puntualizó el experto.

Rodríguez Paneque destacó que el cuidado de las playas fomenta la resiliencia de las comunidades ante un clima en constante transformación.

Previo a este análisis, el Cisat elaboró un catálogo de playas con los principales indicadores para el monitoreo, fundamentalmente las de uso turístico, uno de los logros de la Tarea Vida, plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático que beneficia a 75 municipios con acciones a corto, mediano y largo plazo.

El Departamento de Gestión Costera del Cisat fue creado en julio de 2020 y constituye una pieza clave para la ejecución de la Tarea Vida en la ribera holguinera, asegurando que las decisiones sobre el turismo y los asentamientos humanos se basen en datos científicos reales.

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