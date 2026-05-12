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La Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección contra Incendios, Física y Náutica en Cuba comenzó este lunes y sus actividades serán hasta el próximo domingo 17 de mayo con el lema Por la vida y el patrimonio.

Los integrantes del Comité Central del Partido, Liván Izquierdo Alonso, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana; el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, viceministro del Interior, y Yanet Hernández Pérez, Gobernadora de la capital, presidieron el acto de inicio efectuado en el teatro Capitán Fernando Álvarez Pérez, de la Corporación de la Aviacíón Civil S.A. (CACSA), ubicado en áreas del Aeropuerto Internacional José Martí.

Por sus buenos resultados en la prevención y enfrentamiento a hechos extraordinarios, CACSA recibió un diploma de reconocimiento entregado por el viceministro del Interior, general de brigada Burón Tabit.

En un aparte con Trabajadores, el vicepresidente de la Corporación, Félix Santana Domínguez explicó que la organización desde varios años mantiene un sostenido fortalecimiento de su sistema de seguridad y protección, particularmente con la compra de medios técnicos, capacitación de las fuerzas y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la detección temprana y extinción de incendios, cumpliendo normas imternacionales.

Al intervenir en la ceremonia, el vicegobernador de La Habana, Reynol García Moreiro, señaló que la Jornada Nacional de Seguridad y Protección contra Incendios, Física y Náutica «es un llamado a la conciencia.»

«La experiencia nos demuestra que la mayoría de los siniestros es evitable. Cada extintor revisado, cada salida de emergencia despejada y cada simulacro realizado puede ser la línea entre la vida y la muerte», afirmó.

Destacó que en la jornada se concentran los esfuerzos de la nación para proteger a sus ciudadanos y los recursos de la economía nacional, así como el patrimonio de cada familia cubana.

Fortalecer un sistema

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC), primer coronel Luis Carlos Guzmán Matos, precisó a la prensa nacional que la jornada incluye la celebración de LX Semana Nacional de Protección contra Incendios y por tercer año consecutivo incorpora en su realización a las direcciones de Protección y Tropas Guardafronteras.

Subrayó que uno de sus objetivos es el fortalecimiento de ese sistema integrado por el Ministerio del Interior y demás Organismos de la Administración Central del Estado, las fuerzas especializadas y voluntarias, así como sus especialistas.

Agregó que en las complejas condiciones que vive Cuba por el bloqueo energético que la agrede brutalmente, se hará énfasis en las medidas organizativas con vistas a reducir causas, condiciones y vulnerabilidades que propicien incendios, delitos, ilegalidades, indisciplinas y otros hechos nocivos para la economía y el bienestar de la población.

El jefe del CBC apuntó que la jornada contempla competencias de habilidades técnicas del bombero y de brigadas contra incendios, además de estimular y reconocer a las fuerzas de bomberos profesionales y voluntarios, y rendir tributo a sus mártires.

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