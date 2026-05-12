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Una Orden Ejecutiva que viola el derecho internacional

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La nueva Orden Ejecutiva presenta acusaciones sin carga probatoria como si fueran hechos

Las recientes medidas anunciadas contra Cuba no responden a amenazas reales a la seguridad de Estados Unidos, sino a la persistencia de un modelo político que Washington no ha logrado doblegar mediante la coerción.

Un análisis objetivo de la Orden Ejecutiva permite observar, por un lado, su retórica falsa y sin carga probatoria y, del otro, la verdad de Cuba, respaldada por el derecho internacional.

 

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Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

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