Bronce para Mitchel en Parapanamericano de taekwondo

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El cienfueguero Mitchel Ernesto Suárez Walker sumó otra presea a su palmarés, al agenciarse el metal bronceado en los 70 kilogramos del Campeonato Parapanamericano de Taekwondo, certamen que acaba de concluir en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Según el entrenador de la selección nacional, el también cienfueguero Néstor Pérez, su pupilo cedió en la semifinal frente al representante local, en combate a dos asaltos que resultó muy exigente, y en el cual el cubano no pudo remontar la diferencia lograda por su rival en el inicio del pleito.

Las otras dos atletas de Cuba en el evento, Lilisbet Rodríguez Rivero (47 kg) y Jennifer Corvea Miranda (57 kg), también regresan a casa con sendas preseas bronceadas, y casualmente sus derrotas en semis fueron frente a las chicas cariocas. Resaltar el trabajo de Jennifer, que dio una excelente demostración ante la archifavorita Silvana Cardoso, doble monarca mundial y medallista de bronce paralímpica.

En resumen, la pequeña delegación de la Isla se ubicó en el sexto lugar entre doce países participantes.

La presencia cubana en este evento constituye un paso importante dentro del ciclo competitivo internacional, con miras a fortalecer la preparación rumbo a futuros compromisos de carácter olímpico y paralímpico.

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